川普不保護欠費北約盟國言論 連共和黨也不挺

美國前總統川普日前一番倘若北約成員國的國防開支未能達到標準，將「鼓勵」俄羅斯對其「為所欲為」的言論，不僅遭到現任總統拜登和歐盟、北約盟國領袖痛批，就連部分共和黨要角也直言不妥。（美聯社檔案照）

2024/02/13 08:06

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國前總統川普日前一番倘若北大西洋公約組織（NATO）成員國的國防開支未能達到標準，將「鼓勵」俄羅斯對其「為所欲為」的言論，不僅遭到現任總統拜登和歐盟、北約盟國領袖痛批，就連部分共和黨要角也直言不妥。

正在尋求共和黨總統候選人提名的川普，10日在南卡羅來納州的造勢場合上聲稱，他在任內某次參加北約會議時，「有一位大國總統站起來說，『好吧，先生，如果我們不付錢，遭到俄羅斯攻擊，你會保護我們嗎』？我說，『你沒付錢，想當個賴帳的人嗎？』」，川普也說：「不，我不會保護你。事實上，我會鼓勵他們（俄羅斯）為所欲為。」

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川普前述發言遭到白宮及歐洲政要抨擊，美國總統拜登痛斥川普的言論「既低劣又危險」；北約祕書長史托騰柏格警告，「任何關於盟友不會互相防禦的建議，都會損害我們的安全，包括美國的安全」。歐盟理事會主席米歇爾也譴責川普的言論「魯莽」，這些話「只對（俄羅斯總統）普廷有利」。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾更直言，「北約這個聯盟不是菜單任人點菜。我要嚴正聲明，北約不能成為一個視美國總統每天心情而定來運作的軍事聯盟。」

川普的前政治盟友、甫於上月退出共和黨總統初選的前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie），11日向美國國家廣播公司（NBC）表示，「這就是我為什麼一直說他不適合擔任美國總統的原因」。

前南卡州州長、目前做為川普黨內初選唯一挑戰者的前美國駐聯合國大使海利，也在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目中表示，「我們最不想做的事情，就是與俄羅斯站在一起」。

川普密友、資深聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）說，他不贊成川普「說話的方式」，但強調川普擔任總統時，俄羅斯並未侵略任何人，而川普如果再次擔任總統，俄國也不會侵略任何人。

美國政治新聞網站Politico報導，共和黨籍參議員提里斯（Thom Tillis）指責川普的幕僚沒有向他解釋清楚，美國做為北約一員，有義務在任何北約盟國遭到攻擊時加以捍衛；另一名共和黨參議員保羅（Rand Paul）也說，川普說的是「蠢話」。

共和黨聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，則為川普緩頰：「幾乎每一位美國總統在某個時刻，以某種方式，都曾抱怨北約某些國家軍費不足。川普只是直話直說的第一人而已」。然而，「他在擔任總統期間並未讓美國退出北約」。

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