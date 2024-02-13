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澳洲華裔作家楊恆均起訴書曝光 被控向台灣洩露40份機密

澳洲籍華裔作家楊恆均（左）與妻子袁小靚（右）。（美聯社檔案照）

澳洲籍華裔作家楊恆均（左）與妻子袁小靚（右）。（美聯社檔案照）

2024/02/13 07:59

〔國際新聞中心／綜合報導〕澳洲籍華裔作家楊恆均遭中國指控觸犯間諜罪，起訴書在社群媒體曝光，楊被控在1994年至2002年間，利用在海南省國家安全廳任職的機會，在香港等地以共約440萬港幣（約新台幣1785萬元）的代價，向台灣軍事情報局出售40份機密文件。

據稱，協助楊恆均與台灣軍情局聯繫的香港女友吳彥諺，也涉及間諜罪，將另案處理。起訴書顯示，吳彥諺比楊恆均稍晚遭到調查，同一時間被逮捕、起訴。

楊恆均本月5日在北京市第二中級人民法院被判死刑，緩刑2年，但當局並未公布相關案情。香港《星島網》12日披露，美國民運人士陳闖創在社群平台X貼出北京市人民檢察院第二分院2020年對楊恆均的起訴書，印證楊恆均自稱曾在國家安全部門任職的傳聞。

據報導，起訴書指控楊恆均於1994年4月至2002年間，指使女友吳彥諺在香港郵寄「投靠信」給台灣國防部軍事情報局，接受台灣軍情局人員賦予蒐集及提供情報的任務，並提供化名「江平」及專用聯繫地址。楊利用在海南省國安廳工作之便，借閱國家機密文件進行拍照及拷貝，製成錄影帶或存入電腦磁碟，並多次與台灣軍情局人員在香港等地見面，先後交出存有40份文件資料的錄影帶與磁碟，收取間諜經費逾22萬美元、270多萬港幣；後經國家保密局鑑定，其中31份文件為絕密級國家秘密，9份為機密級國家秘密。

起訴書透露，楊恆均在2019年1月被北京市國家安全局監視居住，7月被刑事拘留，8月被捕；2020年3月23日，楊恆均涉嫌間諜罪一案偵查終結，移送檢察院審查起訴。

至於楊的女友吳彥諺，同樣是北京市人民檢察院第二分院2020年提出的起訴書指稱，1967年出生於中國海南省的吳彥諺是香港居民，曾用名吳豔，化名「陳妮」，案發前為香港足X健（疑似足浴公司）職員。根據楊恆均的起訴書，吳彥諺受楊指使，在香港郵寄「投靠信」與台灣軍情局聯繫，也曾和楊一起，與軍情局人員連榮宗等在香港等地見面。

吳彥諺因涉及間諜罪，2019年2月被北京市國家安全局監視居住，7月被刑事拘留，8月被捕，2020年3月移送檢察院審查起訴。

楊恆均有兩段婚姻，和前妻育有3名子女，現任妻子是自稱「五毛黨主席」的網紅袁小靚。

北京市人民檢察院第二分院2020年對楊恆均的起訴書。（取自方舟子X平台）

北京市人民檢察院第二分院2020年對楊恆均的起訴書。（取自方舟子X平台）

北京市人民檢察院第二分院2020年對楊恆均女友吳彥諺的起訴書。（取自方舟子X平台）

北京市人民檢察院第二分院2020年對楊恆均女友吳彥諺的起訴書。（取自方舟子X平台）

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