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滅門慘案！大年初一山東驚傳十餘人遭槍殺 中國急封鎖消息

大年初一，網傳中國山東日照市莒縣洛河鎮宅科村發生重大槍擊案，村口被封，當局派兵追捕凶嫌。（網路圖片）

大年初一，網傳中國山東日照市莒縣洛河鎮宅科村發生重大槍擊案，村口被封，當局派兵追捕凶嫌。（網路圖片）

2024/02/12 17:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕大年初一（10日），網路度熱傳中國山東日照市莒縣發生恐怖槍殺案，十餘人被殺，連去救人的醫生也被殺，當地全面戒嚴，中國官方派兵圍捕凶手，並緊急封殺消息。

《鳳凰網》11日消息，2月10日，網傳莒縣某村莊疑似發生命案，引發關切。有網傳截圖稱，案發地疑為莒縣洛河鎮宅科村。有網友大年初一在社群平台發文稱，該村一男子涉嫌持凶器傷害數人。

《網易網》消息也稱，根據民眾聊天紀錄顯示，該起滅門案發生在山東日照莒縣，據群組爆料，一家7口人都沒了，而且120緊急救援專線人員到現場後，醫生也疑似受到了牽連，遇襲喪命。不過前述消息，隨後均遭刪除。

網傳圖片顯示，事發的莒縣洛河鎮宅科村疑似已經封村，村口有多名官方人員看守。照片中可見上寫「宅科村」的牌樓。

網傳影片還顯示，夜幕下，一隊荷槍實彈的武裝人員在列隊點名，旁邊停放警車和官方大巴車，一些村民圍觀。影片拍攝人員疑似山東口音。武裝人員身穿迷彩服，難以判斷是武裝警察還是軍兵。

其中一段影店拍攝過程中，空中傳出一個清脆的爆裂聲，不知是槍聲還是過年的爆竹聲。

多個未經證實的消息來源表示，傷者10多人，死者10多人，亦有消息稱18人喪命。兇手曾坐過牢，和獄友一起作案，兇手有精神疾病史，與死者有過節，使用了自製的「土炮」。土炮在中國北方多指自製的簡易槍械，使用煙火藥把鐵砂子擊射出去的方式，類似霰彈槍的一種。

12日原Po再次發文表示更新一些較為可靠的消息，兇手30多歲，有輕微殘障，從小被過繼給叔叔。死者共有2個家庭，其中有小孩子、其1人曾是兇手的老師。

但多個轉po該訊息的微博帳號事後都遭刪除，中國的媒體也完全看不到此報導，網傳消息已遭中國全面封鎖。

鳳凰網的報導已被刪除。 （擷取自網頁）

鳳凰網的報導已被刪除。 （擷取自網頁）

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