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巴基斯坦下議院選舉 無單一政黨席次過半

巴基斯坦正義運動黨（PTI）支持者抗議選舉舞弊，創黨的前總理伊姆蘭汗遭監禁，黨員也被迫必須以獨立身分參選。（法新社）

巴基斯坦正義運動黨（PTI）支持者抗議選舉舞弊，創黨的前總理伊姆蘭汗遭監禁，黨員也被迫必須以獨立身分參選。（法新社）

2024/02/11 22:55

〔中央社〕巴基斯坦全國大選大勢底定，未有單一政黨在下議院取得過半數席位，主要政黨已開始協商籌組聯合政府。

巴基斯坦8日舉行國會下議院和各省省議會選舉，但因「後勤問題」導致官方投票結果今天才能出爐。

在下議院選舉方面，有101名獨立候選人當選。根據巴基斯坦電視台Geo News的報導，他們絕大多數是在巴基斯坦正義運動黨（PTI）的支持下參選。

PTI是遭監禁前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）所創立的政黨。伊姆蘭汗正因貪汙罪在服刑中，PTI也因被選舉委員會取消選舉標誌而不能參選，迫使黨員必須以獨立身分參選。

下議院選舉的告捷，顯示伊姆蘭汗即使司法案件纏身，人氣依然未墜。

另一方面，由前總理夏立夫（Nawaz Sharif）領導的「巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派」（PML-N）在下議院取得75席；由前外交部長比拉瓦爾．布托．札達里（Bilawal Bhutto Zardari）領導的「巴基斯坦人民黨」（PPP）取得54席。

黨員多為烏爾都語（Urdu）族群的「巴基斯坦統一民族運動黨」（MQM-P）則有17席。

根據印度媒體說明，巴基斯坦下議院計有336個席位，其中266席是由透過直接選舉產生，剩下的70席依政黨得票比例分配給婦女及弱勢族群；單一政黨必須取得169席才能組閣，否則就必須與其他政府籌組聯合政府。

雖然PTI有眾多候選人以獨立身分當選，但PTI將無法依得票率分配到保障席次。此外，PTI是否能以「多數黨」姿態帶頭籌組政府，目前也不明朗。

根據巴基斯坦電視台Geo News報導，PML-N已與PPP初步達成籌組聯合政府的共識，雙方將在下一場的會議中討論細節。

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