大選年不把握機會？拜登竟連2年婉拒「超級盃」賽前訪問

美國總統拜登去年6月在白宮迎接NFL冠軍堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs），前端衛凱爾西（Travis Kelce）送他專屬球衣。（路透）

2024/02/11 21:21

吳裕堯／核稿編輯

美國天后泰勒絲（Taylor Swift）日前也親身到內華達州本屆超級盃主場「忠實體育場」（Allegiant Stadium），為他堪薩斯城酋長隊球員男友凱爾西（Travis Kelce）加油打氣。（法新社檔案照）

〔即時新聞／綜合報導〕北美四大職業運動之一的美式足球「超級盃」（Super Bowl）冠軍賽即將在美東時間11日開打，這項賽事傳統上都會邀請現任總統進行賽前訪問，對於總統本人也是宣達國政的好時機，卻傳出美國總統拜登（Joe Biden）已經婉拒今年超級盃的採訪要求，這不只是超級盃總統訪問橋段連兩年「落空」，更是拜登連續兩年拒絕超級盃訪談，背後動機引發熱議。

有部分人士認為，拜登拒絕超級盃採訪，是在避免外界對他的身體情況「作文章」，儘管拜登先前已針對他「健忘」的質疑言論做反擊，但仍免不了外界對他這次婉拒受訪的決定有臆測。（法新社資料照）

《路透》報導，本屆超級盃由堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）迎戰舊金山49人隊（San Francisco 49ers），各界預期這場對戰將再刷新全美收視紀錄，就連天后泰勒絲（Taylor Swift）也親身到超級盃內華達州主場「忠實體育場」（Allegiant Stadium），為他堪薩斯城酋長隊的球員男友凱爾西（Travis Kelce）加油打氣。

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美國總統在超級盃接受訪問的橋段，由2004年的時任總統小布希（George W. Bush）首開先例，他當時說，相信超級盃將會是場激烈拚戰，「但他只是個總統，怎麼會知道結果呢？」

然而，面對萬眾矚目的超級盃盛事與總統訪問的慣例，拜登仍連續兩年婉拒採訪。白宮發言人回應，觀眾想看的是美式足球，「而不是總統」，也讓今年轉播的哥倫比亞廣播公司（CBS）僅能以簡短影片帶過這個橋段；去年負責轉播的福斯電視也同樣吃了拜登的閉門羹，令外界開始揣測拜登為何不受訪？

綜合美國《CNN》、《福斯新聞》與《NBC新聞》等媒體報導，今年適逢選舉年，拜登與白宮團隊並不希望在各界關注體育賽事的情況下再徒增「政治疲勞」；也有部分人士認為，拜登是在迴避外界對他的身體情況「作文章」，儘管拜登先前已針對他「健忘」的質疑言論做反擊，但仍免不了外界臆測這次迴避超級盃採訪的決定。

此外，《紐約時報》（New York Times）社論強調，拜登這類「無腳本」的自然互動，是歷屆總統中次數最少的一位；而白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，總統將「找到許多其他方式與……數百萬美國人溝通」，但她沒有提供具體細節。

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