開庭審理謀殺案時發訊息、看社交媒體 美國法官辭職

美國法官索德斯特羅姆開庭審理謀殺案時，竟花費大量時間傳訊息、瀏覽社交媒體，目前已自願辭職。（美聯社）

2024/02/11 12:14

羅添斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州林肯郡和波塔瓦托米郡法官索德斯特羅姆（Traci Soderstrom），去年6月開庭審理謀殺案時，竟花費大量時間使用手機傳訊息、瀏覽社交媒體，她已於9日辭職並將因為不當行為受審。

據《ABC》報導，索德斯特羅姆當時負責審理男子馬察爾（Khristian Tyler Martzall）殺害女友2歲小孩一案，孰料在法庭上和一旁的法警發了500多次訊息聊天，用輕佻的態度討論檢察官、律師、陪審團和證人。

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奧克拉荷馬州最高法院首席法官凱恩（M. John Kane IV）表示，索德斯特羅姆在這些與法警交流的訊息裡，對出庭作證的警察外表相當讚賞，並傳達出對被告的偏心，同時還嘲弄當地檢察官滿身大汗、指責檢方證人是騙子。

凱恩痛斥，索德斯特羅姆的行為嚴重失職且具有偏袒性，缺乏擔任法官的能力。索德斯特羅姆則反駁自己在審理本案時絕對沒有偏見，但她坦承自己傳訊息的舉動確實不恰當，已在9日自願辭職。

據了解，索德斯特羅姆於2023年1月就任林肯郡和波塔瓦托米郡法官，孰料到職不到半年就行為失控，至於謀殺案被告馬察爾，當時被陪審團裁定二級謀殺罪成立，目前已在監獄服刑。

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