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「亞洲最佳74款非酒精飲品」公布 台灣珍奶也上榜！

台灣最具代表性的人氣飲料珍珠奶茶。示意圖。（資料照，歐新社）

台灣最具代表性的人氣飲料珍珠奶茶。示意圖。（資料照，歐新社）

2024/02/09 20:06

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕被譽為世界美食百科的「世界美食地圖」網站（TasteAtlas），於本月7日在公布「亞洲最佳74款非酒精飲料」（Top 74 Asian Non-alcoholic Beverages）排行榜，其中前10名的飲料，印度就幾乎佔據了一半且還包含榜首。而源於台灣的知名飲料珍珠奶茶（Bubble Tea），則排在第23名。

根據世界美食地圖官網頁面顯示，今年「亞洲最佳74款非酒精飲料」排行榜前10名，依序為印度芒果優格飲（Mango Lassi）、印度馬薩拉茶（Chai masala）、斯里蘭卡錫蘭紅茶、土耳其肉桂蘭莖奶（Salep）、日本焙茶、泰國冰茶（Iced Tea）、印度滴漏咖啡（South Indian Coffee）、中國紅茶、印度優格飲（Lassi）和中國普洱茶。

台灣最具代表性的人氣飲料珍珠奶茶，則是以4.2顆星排在第23名。根據網站介紹，珍珠奶茶於1980年代在台灣發明，是一種以茶為基礎的飲料，並在奶茶中加入木薯球一起飲用，因此又被暱稱為泡泡茶、波霸奶茶（Boba milk tea）等名字，該飲品被發明幾十年間，更衍生出各式各樣的分支，像是將木薯加入紅茶、綠茶等。

網站指出，這份名單是以讀者評分為依據，網站收錄了截至2024年2月7日、總計3948位讀者的評分，在排除可能是機器人與民族主義者之後，有2884個評分被系統認定為可信的評分。網站也強調，發布名單目的是為推廣優良的地方美食、灌輸民眾對傳統菜餚的自豪感，以及激發讀者對嚐鮮的好奇心，並非對全球各地美食作出最終的評論。

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