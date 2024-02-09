以俄制俄！新任烏軍總司令道地「俄裔血統」

新任烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基。（法新社）

2024/02/09 16:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統倫斯基8日宣布解除武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）職務，由原陸軍司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）接任，58歲的瑟爾斯血統上其實是道地的「俄羅斯人」。

瑟爾斯基於1965年出生在莫斯科東北約190公里的弗拉基米爾市（Vladimir），他的父母和祖輩都是地地道道的俄羅斯人。

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1986年，瑟爾斯基畢業於莫斯科諸兵種高等軍事指揮學院，也就是培育諸多俄軍將領的伏龍芝軍事學院，因此他們都是瑟爾斯基的同窗，預料未來戰場上將上演「同窗操戈」戲碼。

1990年，25歲的瑟爾斯基被調往基輔軍區，蘇聯解體後，瑟爾斯基自願留在烏克蘭軍隊繼續服役。先後擔任烏軍第72旅旅長、第8軍參謀長，聯合作戰部司令等職務，從2014年克里米亞危機和東烏內戰爆發以後，瑟爾斯基幾乎在烏克蘭東部打滿了全場。

瑟爾斯基自2019年起擔任烏陸軍司令，在2020年晉升上將。在俄烏戰爭中，瑟爾斯基成功地指揮了基輔保衛戰和哈爾科夫大反攻戰。獲得烏克蘭英雄稱號。尤其是哈爾科夫大反攻的伊久姆戰役縱深突破，瑟爾斯基是關鍵戰役構想的首創者和組織者。

不過，英國《金融時報》指出，瑟爾斯基取得了被譽為自俄羅斯全面入侵開始以來在戰場上一些最重要的勝利，但也可能與烏軍最大的失誤有關——代價高昂的巴赫姆特防禦戰。

前線士兵接受《金融時報》採訪時表示，在烏東巴赫姆特導致了重大人員傷亡，並摧毀了烏克蘭一些最有經驗的旅。他們表示，瑟爾斯基應該在俄羅斯佔領這座城市的幾個月前，下令從該市戰術性撤軍。

瑟爾斯基曾說過，「軍隊獨立於政治之外」，但他被認為與澤倫斯基關係密切，在政治上也有聯繫，但他沒有像扎盧茲尼那樣的魅力。

英國《經濟學人》分析，瑟爾斯基因作戰指揮風格強硬，而不受部分烏克蘭軍方人士歡迎。

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