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降溫？胡錫進再嗆梅西 改口呼籲用「瞧不起」代替憤怒

梅西4日在香港參加交流賽未上場，引發中國、香港球迷不滿，7日梅西在日本的交流賽中卻登場，更是讓中港球迷怒火再升級。（路透）

梅西4日在香港參加交流賽未上場，引發中國、香港球迷不滿，7日梅西在日本的交流賽中卻登場，更是讓中港球迷怒火再升級。（路透）

2024/02/09 10:34

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕效力美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），4日前往香港參加交流賽，但未上場，引發中國、香港球迷不滿，7日梅西在日本的交流賽卻登場，更是讓中港球迷怒火再升級，中國官媒《環球時報》前總編胡錫進又發文嗆梅西沒有足球「什麼都不是」，還要中國民眾「一起更簡單地罵他，然後忽略他」。

中國官媒《環球時報》前總編胡錫進近日多篇微博批評梅西，昨（8日）晚又再度發文嗆沒踢，他稱「這個人除了會踢球，個人素質不高」，「我們聲討他的量級也要有度，防止抬高了他，好像他一個漫不經心的表現就能觸動我們這個泱泱大國，對我們全社會的感情造成傷害一樣。」

胡錫進表示，「離開足球，梅西本來就什麼都不是」，還稱「這次香港花高價買了個劣貨，我們同情那些去現場給梅西捧場卻遭冷落的球迷們，相信以後這個人在香港和中國內地足球市場將大幅貶值，哪家產品再找他代言也會變謹慎」。

胡錫進要中國民眾用「瞧不起他」代替憤怒，怒指「一個職業生涯快走到頭了、道德也不咋地的人，我們應該更加簡單地罵他，然後忽略他，他的事配不上在我們這裡突破事情原有的界限大規模發酵。」

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