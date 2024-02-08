家書抵萬金？中國浦發銀行傳發不出年終 改送「家書」感謝員工

上海浦東發展銀行近日傳出不發年終獎金，改發「家書」加2000元慰問金，引發熱議。（美聯社） ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

2024/02/08 16:13

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國經濟崩潰受到國際關注，近日上海浦東發展銀行傳發不出年終獎金，竟改發「家書」給員工表達過去一年的感謝，讓大批員工炸鍋。該消息一出迅速登上微博熱搜榜，不少中網友紛紛狠譏「家書抵萬金」。

綜合中媒報導，每逢春節討論最多的話題就是各公司的年終獎金，而近日「浦發銀行不發年終獎發一封家書」的話題在微博衝上熱搜，引發中網友熱議。據悉，所謂「家書」是指浦發銀行以總行黨委書記的名義寫給員工家屬的一封信，表達對員工家屬的祝福與感謝，在春節前以手機訊息的形式發送。除了「家書」，浦發銀行還依照每人稅後2000元人民幣（約新台幣8800元）的標準發放一筆慰問金。

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有中國網友指稱，浦發銀行普通員工主要收入是靠年終獎金，因為年終獎金尚未到手，加上銀行內部並無明確通知發不發年終獎金，因此不少員工推測銀行以「家書」和2000元慰問金來替代年終獎金，因此炸鍋。其他網友得知此事後也紛紛酸「家書抵萬金？」、「上面少撈點，底下全有了。別說共度時艱，那領導怎麼照發？」、「不驚訝，經濟不好，地產不好，銀行自然是不會好的」、「發不起錢的時候就談感情，感情能當飯吃嗎？」、「其他不發的企業公司，快謝謝浦發給你們擋槍了」。

也有苦主跳出來怨嘆：「終於體會到家書抵萬金的沉重感，這份家書對不起日夜加班，工作佔據大部分時間，生活都靠家屬來扛的一線員工」、「想離職的心情達到頂峰」、「一年到頭白忙活了，盼來一份家書……」、「年終獎不發錢，一封家書來替代。難道是想讓我們感受家的溫暖，忘記獎金的存在？」、「看來今年要靠這封家書過個『精神富足』的年了！」

對此，浦發銀行宣稱，年終獎金跟慰問金不是同一性質的錢，年終獎金的本質是績效獎金，每個人肯定根據績效考核發年終獎金，兩者之間沒有替代關係。雖然浦發銀行還是沒有明確說明是否會發放年終獎金，但中國社群有消息傳，浦發銀行還是會發年終獎金，只是「打折發放」，且有可能是春節最後一天才發。

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