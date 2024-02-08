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歐盟科學家證實 今年1月史上最熱

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」表示，全球剛經歷有紀錄最熱的1月份，延續因氣候變化助長的異常高溫。（路透）

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」表示，全球剛經歷有紀錄最熱的1月份，延續因氣候變化助長的異常高溫。（路透）

2024/02/08 14:24

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歐盟科學家證實 2023年為全球史上最熱一年

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」表示，全球剛經歷有紀錄最熱的1月份，延續因氣候變化助長的異常高溫，該機構副主任警告，唯有迅速減少溫室氣體排放才能阻止全球暖化上升。

根據《路透》報導，哥白尼氣候變化服務可以追溯至1950年記錄，由於人類造成氣候變化和聖嬰現象，導致氣溫逐漸升高，2023年成為全球最熱的一年，2024年1月更創下近年來最熱的1月份。

哥白尼氣候變化服務副主任柏吉斯（Samantha Burgess）指出，「這不僅僅是最熱的1月，而且我們還剛經歷比工業化前參考期高出攝氏1.5度以上的12個月，唯有迅速減少溫室氣體排放才能阻止全球暖化上升。」

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）科學家上月表示，今年氣溫有3分之1機率比2023年更熱，還有高達99％機率可能列入最熱年份前5名之中。

報導分析，各國在2015年簽訂《巴黎協定》中同意致力於防止全球暖化超過攝氏1.5度，避免引發更嚴重或不可逆後果，儘管過去12月超過攝氏1.5度，但世界尚未違反《巴黎協定》的目標，其目標指的是數十年來全球平均氣溫。

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