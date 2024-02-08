為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

札幌雪祭盛大登場 大谷翔平與愛犬Decoy另類同框

大谷翔平最早的冰雕出現在2013年，去年則是戴著天使隊打擊頭盔的造型（圖左），這次連大谷翔平的愛犬Decoy也一起被做成冰雕（圖右）。（圖擷自推特）

大谷翔平最早的冰雕出現在2013年，去年則是戴著天使隊打擊頭盔的造型（圖左），這次連大谷翔平的愛犬Decoy也一起被做成冰雕（圖右）。（圖擷自推特）

2024/02/08 12:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道的「札幌雪祭」近日開幕，今年總計展出196座雪雕及冰雕，去年曾出現大谷翔平冰雕作品，今年也出現新造型，這次連大谷翔平的愛犬Decoy也一起被做成冰雕，在網路上可看到網友前往朝聖的相關畫面。

道奇日籍二刀流球星大谷翔平的愛犬「Decoy」（日文名為意指彈額頭的「デコピン」），因日前與主人擊掌慶祝奪下美聯MVP一夕爆紅。近日大谷翔平與Decoy也在札幌雪祭中另類「同框」，父子倆被做成造型冰雕，引來不少觀光客朝聖。

綜合媒體報導，受COVID-19疫情，去年「札幌雪祭」才恢復實體舉辦，但因為防疫考量，當時部分會場並未開放餐飲攤位出攤。今年則是睽違4年、再度以疫情前規模舉辦。同時也恢復餐飲攤位出攤，並展出196座雪雕及冰雕。本次札幌雪祭的時間為2月4日到11日。

據指大谷翔平最早的冰雕出現在2013年，當時冰雕旁是他的恩師栗山英樹。去年則是戴著天使隊打擊頭盔的造型，如今大谷轉到道奇隊，今年則是被刻成私服造型，可看到大谷用右手抱著愛犬Decoy，兩人好像在玩你丟我撿的遊戲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
MLB》道奇新賽季獲其他球隊「特別關注」 馬恩西：已經習慣了
2024/02/08 09:31

MLB》道奇新賽季獲其他球隊「特別關注」 馬恩西：已經習慣了
MLB》超大團！宇宙道奇集齊4大MVP 締造史上罕見夢幻紀錄
2024/02/07 10:03

MLB》超大團！宇宙道奇集齊4大MVP 締造史上罕見夢幻紀錄

永慶房屋尾牙 豪發2億幸福成家基金
MLB》西裝大谷與愛犬合照引熱議！ 哀傷表情讓翔平爸爸也困惑
2024/01/28 16:14

MLB》西裝大谷與愛犬合照引熱議！ 哀傷表情讓翔平爸爸也困惑
MLB》愛犬Decoy咬爛遊戲布偶 大谷翔平哭笑不得
2024/01/16 10:08

MLB》愛犬Decoy咬爛遊戲布偶 大谷翔平哭笑不得
MLB》與主人擊掌畫面太萌一夕爆紅 大谷翔平親曝愛犬名字
2023/12/15 08:13

MLB》與主人擊掌畫面太萌一夕爆紅 大谷翔平親曝愛犬名字
札幌雪祭登場 台灣玉山、高雄車站冰雕搶鏡
2019/02/04 09:44

札幌雪祭登場 台灣玉山、高雄車站冰雕搶鏡
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播