札幌雪祭盛大登場 大谷翔平與愛犬Decoy另類同框

大谷翔平最早的冰雕出現在2013年，去年則是戴著天使隊打擊頭盔的造型（圖左），這次連大谷翔平的愛犬Decoy也一起被做成冰雕（圖右）。（圖擷自推特）

2024/02/08 12:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道的「札幌雪祭」近日開幕，今年總計展出196座雪雕及冰雕，去年曾出現大谷翔平冰雕作品，今年也出現新造型，這次連大谷翔平的愛犬Decoy也一起被做成冰雕，在網路上可看到網友前往朝聖的相關畫面。

道奇日籍二刀流球星大谷翔平的愛犬「Decoy」（日文名為意指彈額頭的「デコピン」），因日前與主人擊掌慶祝奪下美聯MVP一夕爆紅。近日大谷翔平與Decoy也在札幌雪祭中另類「同框」，父子倆被做成造型冰雕，引來不少觀光客朝聖。

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綜合媒體報導，受COVID-19疫情，去年「札幌雪祭」才恢復實體舉辦，但因為防疫考量，當時部分會場並未開放餐飲攤位出攤。今年則是睽違4年、再度以疫情前規模舉辦。同時也恢復餐飲攤位出攤，並展出196座雪雕及冰雕。本次札幌雪祭的時間為2月4日到11日。

據指大谷翔平最早的冰雕出現在2013年，當時冰雕旁是他的恩師栗山英樹。去年則是戴著天使隊打擊頭盔的造型，如今大谷轉到道奇隊，今年則是被刻成私服造型，可看到大谷用右手抱著愛犬Decoy，兩人好像在玩你丟我撿的遊戲。

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