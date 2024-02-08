哈瑪斯提停火！納坦雅胡悍拒 布林肯稱「仍有希望」

美國國務卿布林肯（左）7日與以色列總理納坦雅胡（右）直接會面後，強調停火仍未失去希望。（歐新社）

2024/02/08 09:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）7日斷然拒絕了哈瑪斯（Hamas）提出的停火計畫，下令以軍朝加薩南部城市拉法（Rafah）進軍；但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強調談判仍有空間，稱達成停火並非全無可能。

據《路透》報導，哈瑪斯提出分為3個階段的停火計畫，每個階段持續45天，該組織將釋放剩餘人質，交換以色列的巴勒斯坦囚犯；加薩將展開重建工作，以國軍隊完全撤出；雙方交換死者遺體，並就結束戰爭達成協議。

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納坦雅胡抨擊哈瑪斯的提案是「妄想」，重申唯有完全勝利，才是結束加薩戰爭的唯一解方、才能確保以色列全境的安全。納坦雅胡強調：「持續不斷的軍事壓力，是解救人質的必要條件。」

然而，布林肯7日與納坦雅胡直接會面後，卻稱停火仍未失去希望。布林肯在深夜一場記者會上表示：「（哈瑪斯）提出的計畫顯然存在部分難以實現的內容……但我們也注意到了談判空間，就看能否達成共識，這正是我們打算做的。」

布林肯6日在約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah）會見了卡達與埃及領導人；7日稍早在同一地點會見了巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）。

哈瑪斯發言人朱瑞（Sami Abu Zuhri）稱納坦雅胡的言論是「帶有政治目的的虛張聲勢」，砲轟以色列領導人意圖進一步升高衝突；另名哈瑪斯發言人哈姆丹（Osama Hamdan）則表示，該組織代表團將於8日前往開羅，與埃及、卡達代表進行停火談判，哈姆丹同時敦促巴勒斯坦武裝分支「持續戰鬥」。

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