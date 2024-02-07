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智利前總統皮涅拉墜機身亡 總統博里奇宣布全國哀悼3天

智利前總統皮涅拉6日搭乘直升機不幸墜機身亡。（歐新社檔案照）

智利前總統皮涅拉6日搭乘直升機不幸墜機身亡。（歐新社檔案照）

2024/02/07 07:09

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕智利前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）週二（6日）搭乘直升機不幸墜機身亡，享壽74歲。智利內政部長托哈（Carolina Toha）表示，救援人員已找到皮涅拉的遺體，總統博里奇（Gabriel Boric）則宣布全國哀悼3天。

綜合外媒報導，皮涅拉搭乘的直升機，在智利南部小鎮拉戈蘭科（Lago Ranco）墜毀，智利內政部長托哈發布聲明指出，機上有皮涅拉與另外3名乘客，飛行於智利南部大河區上空時墜機，皮涅拉的遺體已被智利海軍發現，而機上另外3名乘客倖存。

皮涅拉辦公室也在當地時間6日發布聲明，證實皮涅拉在墜機事件中身亡。有消息指稱，皮涅拉是搭乘自己的直升機，但沒有官方證實他是此次墜機事件的飛行員。

報導指出，皮涅拉當天是與家人前往一處湖邊度假，當時大河區因降雨導致能見度較低，不過尚無法確認這是否和墜機意外有關，失事原因還有待進一步調查釐清。

現任智利總統博里奇已宣布全國哀悼三天，並將為皮涅拉舉行國葬。智利各界也對皮涅拉之死表達震驚與悲傷。

皮涅拉曾於2010年至2014年以及2018年至2022年，分別擔任過兩屆智利總統。在2010 年他剛開始主政不久，其政府成功營救了33名被困阿塔卡馬沙漠（Atacama Desert）的礦工，轟動全球，後來此事還被拍成了電影《33：重生奇蹟》（英語：The 33），傳為佳話。

他的第一個任期內因經濟快速增長而受到讚賞，但從2018年到去年，他的第二個任期卻對國內的抗議示威活動進行打壓，引發了侵犯人權的指控，最後政府承諾了起草新憲法。

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