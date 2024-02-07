英王查爾斯三世罹癌首露面 哈利王子連夜返抵倫敦

英王查爾斯三世罹癌消息公布後，6日首度被拍到外出，與妻子卡蜜拉面帶笑容揮手致意。（法新社）

2024/02/07 00:23

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英王查爾斯三世罹癌消息公布後，6日首度被拍到外出，與妻子卡蜜拉面帶笑容揮手致意；與王室有齟齬的英王次子哈利王子則在5日接獲消息後，火速從美國返英探望父親，已在當地時間6日返抵倫敦。

綜合外媒報導，白金漢宮對外公告消息前，查爾斯三世先親自致電告知哈利王子、威爾斯親王以及其他親屬。據消息人士稱，哈利得知父親罹癌後，即決定盡快動身返英，但妻子梅根與2名幼子則留在洛杉磯，不會同行。

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根據《每日電訊報》和《太陽報》報道，哈利連夜從洛杉磯搭乘航班，已抵達希斯洛機場（Heathrow Airport）。

《BBC》報導，英國當地時間下午，有2輛黑色SUV離開機場的貴賓通道，其中一輛載有哈利，隨後被拍到抵達克拉倫斯宮（Clarence House），這是查爾斯和妻子卡蜜拉在倫敦的住所。

在哈利抵達後不久，查爾斯與卡蜜拉被媒體捕捉到離開克拉倫斯宮。有目擊者看到國王的直升機降落在白金漢宮。據了解，查爾斯正準備前往桑德靈厄姆（Sandringham），這是王室在諾福克郡的住所之一。

《BBC》指出，哈利王子返回英國是為了探望罹癌的父親，但不代表這次碰面會讓哈利和威廉王子聚集在一起。消息人士透露，目前哈利王子在倫敦期間，兄弟倆沒有見面的計畫。

哈利得知父親罹癌後，即決定盡快動身返英。（美聯社）

英王次子哈利王子已在英國當地時間6日返抵倫敦。（美聯社）

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