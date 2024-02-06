為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

東京等地大雪警報解除 首都圈逾200人滑倒受傷

包括東京都在內的1都8縣今日已陸續解除大雪警報，東京都內有120人因下雪滑倒受傷。圖為東京市區5日晚間下大雪情形。（法新社）

包括東京都在內的1都8縣今日已陸續解除大雪警報，東京都內有120人因下雪滑倒受傷。圖為東京市區5日晚間下大雪情形。（法新社）

2024/02/06 13:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本關東地區受到低壓影響，自昨日（5日）起開始下大雪，其中以長野縣及山梨縣的雪量最為集中，東京都市中心也有5公分積雪，降雪到今日（6日）清晨開始減緩，包括東京都在內的1都8縣已陸續解除大雪警報。

綜合日媒報導，大雪從5日持續到6日清晨，雖然降雪高峰已過，但積雪與路面結冰造成民眾滑倒、交通事故頻傳，首都圈1都3縣有多達225人受傷。東京都消防廳指出，從5日到6日上午11點為止，東京都內有120人因為受大雪影響而摔倒，被緊急送醫，年齡從4歲至92歲皆有，均無生命危險。神奈川縣有5人受重傷、34人輕傷；埼玉縣有53人輕傷；千葉縣有1人受重傷，12人輕傷。

在今日上午11點，雪量最為集中的「甲信地方」，長野縣長野市積雪達26公分、山梨縣甲府市積雪有9公分。東京都市中心有5公分積雪，琦玉縣琦玉市則有3公分積雪。

在交通影響方面，JR各公司稱6日上午中央線、青梅線上越線有部分路段暫停運行，東海道新幹線的「品川－小田原」段減速行駛。日本國內航線部份，全日空和日航公司共有31個航班取消，都是在東京羽田機場起降的航班。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國首爾大雪警報！江原道單日爆7起車禍
2024/02/05 22:38

韓國首爾大雪警報！江原道單日爆7起車禍
東京發布大雪警報！羽田機場上百航班取消
2024/02/05 19:42

東京發布大雪警報！羽田機場上百航班取消

電信合併超無感？網速、收訊一次破解
日本關東山區大雪紛飛 羽田機場77航班取消
2024/02/05 12:05

日本關東山區大雪紛飛 羽田機場77航班取消
中國春晚前1天才取景！ 湖南「七十二奇樓」頂棚坍塌22傷
2024/02/05 06:16

中國春晚前1天才取景！ 湖南「七十二奇樓」頂棚坍塌22傷
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播