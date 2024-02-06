東京等地大雪警報解除 首都圈逾200人滑倒受傷

包括東京都在內的1都8縣今日已陸續解除大雪警報，東京都內有120人因下雪滑倒受傷。圖為東京市區5日晚間下大雪情形。（法新社）

2024/02/06 13:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本關東地區受到低壓影響，自昨日（5日）起開始下大雪，其中以長野縣及山梨縣的雪量最為集中，東京都市中心也有5公分積雪，降雪到今日（6日）清晨開始減緩，包括東京都在內的1都8縣已陸續解除大雪警報。

綜合日媒報導，大雪從5日持續到6日清晨，雖然降雪高峰已過，但積雪與路面結冰造成民眾滑倒、交通事故頻傳，首都圈1都3縣有多達225人受傷。東京都消防廳指出，從5日到6日上午11點為止，東京都內有120人因為受大雪影響而摔倒，被緊急送醫，年齡從4歲至92歲皆有，均無生命危險。神奈川縣有5人受重傷、34人輕傷；埼玉縣有53人輕傷；千葉縣有1人受重傷，12人輕傷。

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在今日上午11點，雪量最為集中的「甲信地方」，長野縣長野市積雪達26公分、山梨縣甲府市積雪有9公分。東京都市中心有5公分積雪，琦玉縣琦玉市則有3公分積雪。

在交通影響方面，JR各公司稱6日上午中央線、青梅線上越線有部分路段暫停運行，東海道新幹線的「品川－小田原」段減速行駛。日本國內航線部份，全日空和日航公司共有31個航班取消，都是在東京羽田機場起降的航班。

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