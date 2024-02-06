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白金漢宮宣稱英王查爾斯三世罹癌 週一開始「定期治療」

英國白金漢宮週一宣布，國王查爾斯三世被診斷出患有癌症。圖為查爾斯三世加冕後，在倫敦市中心觀看皇家空軍的飛行表演後，戴著皇冠在白金漢宮陽台上揮手致意。（法新社檔案照）

英國白金漢宮週一宣布，國王查爾斯三世被診斷出患有癌症。圖為查爾斯三世加冕後，在倫敦市中心觀看皇家空軍的飛行表演後，戴著皇冠在白金漢宮陽台上揮手致意。（法新社檔案照）

2024/02/06 03:13

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國白金漢宮週一宣布，國王查爾斯三世（King Charles III）被診斷出患有癌症，這是上月前往倫敦一家醫院接受攝護腺肥大的矯正手術後發現，不是攝護腺癌，至於是哪種型別的癌症並未披露，只表示國王從週一開始定期治療。醫師建議他推遲公開活動，但聲明補充「在此期間，國王陛下將繼續照常處理國家事務和官方文書工作。」

綜合CNNBBC等外媒報導，75歲的查爾斯三世週一早上從諾福克郡桑德靈厄姆（Sandringham in Norfolk）返回倫敦，白金漢宮表示，國王已開始接受門診治療，他對自己所面對的境遇，保持完全積極樂觀的態度，並期待盡快恢復全面的公共職責。這段時間，預計有其他高級王室成員在治療期間幫助替代他。

白金漢宮的聲明指出：「國王感謝他的醫療團隊迅速干預，這要歸功於他最近的醫院手術。」原來是查爾斯在他最近治療攝護腺肥大時，被診斷出患有某種癌症，但不是攝護腺癌。

白金漢宮也透露，「國王陛下選擇分享他的診斷結果是為了防止猜測，並希望能幫助公眾理解世界各地所有受癌症影響的人。」

白金漢宮聲明全文。

白金漢宮聲明全文。

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