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回家驚見「世界第二毒蛇」繞頸愛貓 女主人奮不顧身冒險施救！

一條世界第二毒的東部棕蛇緊緊纏繞在愛貓的脖子上。（擷取自臉書Rebecca Daynes）

一條世界第二毒的東部棕蛇緊緊纏繞在愛貓的脖子上。（擷取自臉書Rebecca Daynes）

2024/02/04 19:52

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人怕蛇，尤其是毒蛇更令人恐懼不已。近日，澳洲布里斯班（Brisbane）的一名女子家中遭到一條東部棕蛇（Eastern Brown Snake）侵入，更糟糕的是，她驚見這條蛇竟緊緊纏繞在她愛貓的脖子上，奮不顧身急忙上前營救，以防愛貓被吃掉。

綜合外媒報導，事件發生在1月31日，女主人麗貝卡·戴恩斯 （Rebecca Daynes） 在家中發現愛貓Mabel的脖子上緊緊纏繞著一條東部棕蛇，幾乎無法呼吸，表情相當痛苦。然而，在腎上腺素的推動下，她冒著被蛇咬傷的風險，從廚房拿出夾子，試圖將牠們分開。所幸，Mabel平安脫困，蛇則遭滿身咬傷，最後往花園裡逃走。

戴恩斯表示，Mabel又老又虛弱，還患有腦瘤。如今，整整過去了24小時，她沒有表現出任何中毒的的跡象，「已經用盡了所有的運氣和九條命」。不過，Mabel早上又試圖出去，「所以它肯定沒有給她任何教​​訓」。

戴恩斯也透露，這是我做過的最愚蠢的事情，並非常慶幸沒有遭到毒蛇咬傷。

照片曝光後，網友也紛紛留言表示，「太可怕了」、「敏捷的思維！很高興你們三個都沒事！」、「我會失去理智，直接不知道該怎麼辦，我一定會被咬，或者被凍住」。

據了解，東部棕蛇是世界第二毒的陸地蛇，僅次於最毒的內陸太攀蛇，它的毒液含有神經毒素，能夠迅速影響神經系統，阻止血液的凝固，導致呼吸衰竭。此外，棕蛇每年在澳洲致死的人數是最多的。

東部棕蛇滿身遭咬傷，最後往花園裡逃走。（擷取自臉書Rebecca Daynes）

東部棕蛇滿身遭咬傷，最後往花園裡逃走。（擷取自臉書Rebecca Daynes）

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