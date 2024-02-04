美空軍博物館嚇壞！ 男子來電捐贈可攜帶核彈頭的火箭

美國華盛頓州民宅車庫內，存放著可攜帶核彈頭的空對空火箭。（美聯社）

2024/02/04 10:04

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國俄亥俄州代頓空軍博物館，近來接到華盛頓州貝爾維尤（Bellevue）男子來電，指稱他要捐贈軍用級火箭，博物館不敢大意連忙報案，警方拆彈小組到場檢查時，赫然在民宅車庫內發現可攜帶核彈頭的道格拉斯AIR-2 Genie空對空火箭（和空對空飛彈不同，主要是靠核彈頭的爆炸威力摧毀敵機）。

據《美聯社》報導，男子在鄰居過世後，透過遺產拍賣中買下這枚冷戰時期的火箭，在警方前往檢查時仍放在鄰居車庫內，拆彈小組透露，這款火箭是設計用來攜帶1.5千噸爆炸當量的W25小型防空核彈頭，但不僅未加裝核彈頭也沒有燃料，本質上算是沒有爆炸危險的「歷史文物」。

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由於火箭已無爆炸可能，軍方也沒有要求歸還，因此警方將火箭交還給男子，等到修復後就可以在博物館中展出。據了解，美國和加拿大在冷戰時期使用了AIR-2 Genie非導引式空對空火箭，主要是準備用來攔截蘇聯戰略轟炸機。

1957年7月，F-89J戰鬥機在空中5500公尺處發射AIR-2 Genie，最後在內華達州核試驗場尤卡平地上空引爆，這是美國到目前為止唯一一次的空對空火箭核彈頭試爆。

這枚空對空火箭未加裝核彈頭也沒有燃料，屬於沒有爆炸風險的歷史文物。（美聯社）

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