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日經：中國空屋可容納1.5億人 去庫存需5年以上

中國房地產泡沫破裂，空屋數直線攀升。（彭博資料照）

中國房地產泡沫破裂，空屋數直線攀升。（彭博資料照）

2024/02/03 23:06

〔編譯魏國金／台北報導〕日本經濟新聞報導，中國正努力應對房地產泡沫破裂的惡果，由於銷售疲軟以及餘屋增加，預料中國恐需5年以上的時間，才能去化過剩的空屋。報導也警告，由於人口縮減，中國的住房需求可能進一步下降，全球恐面臨中國廉價建材出口激增的局面。

隨著房市飽和，中國房價削價競爭越演越烈。在四川南充，一名碧桂園的銷售員說，「這套110平方米的公寓售價62萬人民幣（271萬台幣），現已降價22%，如果你有興趣，我們可以再降」。

日經指出，已建住宅總面積減去已售住宅面積來計算，2023年結束時，中國的空屋逼近50億平方公尺，以建築面積100平方米的3口之家推算，中國現在過剩的住宅面積可以容納1.5億人，相當於5000萬個家庭。

報導說，2020年中國收緊監管，房屋興建熱潮已消退，但因銷售疲軟，空屋仍居高不下。2023年住宅銷售面積總計9.4億平方公尺，較2021年的15.6億平方公尺銳減40%。

2020年中國30多歲的人口超過2.2億人，這些人是首次購屋的潛在買家，但至2035年，該年齡層恐降至1.6億人以下。哈佛大學教授Kenneth Rogoff等人的一項研究預測，直至2035年，中國城市住房開工量，將以每年3%的速度持續下降。

中國的房屋過剩對國際大宗商品價格帶來下跌壓力。期貨市場上的鋼筋和銅等主要住房材料的價格，往往與房地產投資同步波動，中國的房地產投資自2022年春季以來，已大幅下跌。

全球對中國廉價建材出口可能激增抱持審慎態度。2023年1—9月，中國45家上市鋼鐵企業中，近80%出現虧損或淨利下滑。根據中國鋼鐵工業協會統計，2023年中國鋼材出口量9,000萬噸，較前一年增加逾2,000萬噸。

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