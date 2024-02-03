為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

印度女星驟逝復生 宣導子宮頸癌防治出奇招

印度女星Poonam Pandey驟逝卻復生，原來是宣導子宮頸癌防治出奇招。圖為2012年6月1日Poonam Pandey在孟買宣傳照。 （法新社）

印度女星Poonam Pandey驟逝卻復生，原來是宣導子宮頸癌防治出奇招。圖為2012年6月1日Poonam Pandey在孟買宣傳照。 （法新社）

2024/02/03 20:42

〔中央社〕印度一名女星昨天傳出因子宮頸癌而於32歲之齡驟逝，讓許多影迷感到驚愕，並引起坊間大量討論。今天她「死而復生」，原來這是為了提高子宮頸癌防治意識的宣導活動。

印度女星潘迪（Poonam Pandey）官方Instagram帳號昨天發布她因罹患子宮頸癌而病逝的消息，印度各大電視台、平面與網路媒體廣為報導。

潘迪的經紀人查拉（Parul Chawla）昨天接受印度媒體訪問時「證實」，潘迪早前被檢查出是子宮頸癌末期，治療已經無效。

印度媒體除了報導潘迪的「死訊」之外，也大篇幅討論子宮頸癌的徵兆與防治方法。

正當許多影迷仍沉浸於驚愕與哀傷之際，潘迪今天在官方Instagram帳號發布影片說：「我還活著，沒有因子宮頸癌而死。但很不幸，成千上萬的婦女卻真的是因子宮頸癌而死。」

潘迪在影片強調，子宮頸癌並非不治之症，只要接種HPV（人類乳突病毒）疫苗即可有效預防，及早發現仍可妥善治療。

她的作法引發坊間不同反應。有人形容這是「廉價炒作」，但也有人認為這次假死事件確實讓民眾關注到這個疾病。

潘迪2010年以模特兒出道，2011年因許諾如果印度板球隊在世界盃奪冠將脫衣慶祝而一夕成名。當年印度板球隊順利奪冠，但她因輿論壓力而沒有兌現諾言。

根據HPV資訊中心（HPV Information Centre）資料，子宮頸癌是印度婦女發生率第2高的癌症，每年約有12萬3900名婦女罹患子宮頸癌，7萬7300多名婦女因此死亡。

HPV資訊中心是由西班牙加泰隆尼亞腫瘤研究所（ICO）與世界衛生組織（WHO）轄下研究機構、國際癌症研究中心（IARC）贊助擴展的宣導機構。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》遠離GG長菜花！ 醫曝HPV疫苗類型一次看
2024/01/31 21:30

健康網》遠離GG長菜花！ 醫曝HPV疫苗類型一次看
健康網》菜花會致癌？ 醫曝「這兩型」確實與癌症相關
2024/01/26 20:25

健康網》菜花會致癌？ 醫曝「這兩型」確實與癌症相關

羅斯福路首排「璞真宇見」珍稀2房
健康網》男大生下體冒白粒疑長菜花 醫一看竟是「這病」
2024/01/25 21:15

健康網》男大生下體冒白粒疑長菜花 醫一看竟是「這病」
超市買菜順便照乳房X光 乳癌婦慶幸：還好當天有買菜
2024/01/25 14:57

超市買菜順便照乳房X光 乳癌婦慶幸：還好當天有買菜

國產MPV新霸主 現代CUSTIN幸福出遊
男性打HPV疫苗 還能保護另一半
2024/01/22 05:30

男性打HPV疫苗 還能保護另一半
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播