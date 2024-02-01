14中企列戰爭資助者黑名單 中國警告烏克蘭恐傷害兩國關係

烏克蘭總統澤倫斯基（左）和中國國家主席習近平（右）。（法新社）

2024/02/01 23:04

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭政府將14家中國公司列入「國際戰爭資助者」黑名單上，《路透》1日披露，中國政府近日為此警告烏國，將中企列入這份名單，可能傷害兩國關係。

《路透》引述2名了解此事的烏克蘭高層消息人士說法，中國駐烏國大使1月與烏國政府高層官員會面時，傳達這項警告。一名消息人士說，「大使說，（黑名單這件事）可能對我們的關係有負面衝擊」，不過中國並未向烏國定出條件或者「暫時架構」，只是簡單表達北京對這份名單的看法。

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烏克蘭國家反貪局在其「國際戰爭資助者」名單上，列了多國48家公司，指這些公司的商業活動間接或直接有助於俄國的戰爭行為。中國企業有14家被列入這份黑名單，包括民營的阿里巴巴、小米、以及多家國企如中國海洋石油集團（CNOOC）、中國石油天然氣集團（CNPC）、中國鐵道建築集團（CRCC）等。

中國與俄國關係密切，烏俄戰爭以來，一直避免批評莫斯科侵略，但也表示所有國家的主權和領土完整必須受到尊重，並提出願意調停戰爭。烏國也一直避免激怒中國，並已多次籲請北京加入基輔謀求和平的外交努力。烏國舉辦多次國際高階和平會議，北京到目前為止只參加過一次。

另一名消息人士指出，北京可能將此事與中國採購烏國穀物掛勾。在烏俄戰爭前，中國是烏國最大貿易夥伴，目前也是烏國穀物、葵花油、鐵礦的重要採購國。烏國政府資料顯示，基輔去年8月新闢的黑海運輸廊道，30%烏國海運出口是運往中國，當中包括糧食、金屬等貨品。

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