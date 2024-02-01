歐盟克服匈牙利反對通過長期援烏1.7兆 澤倫斯基表歡迎

歐盟領袖峰會宣布所有成員國無異議通過對烏克蘭長期財政援500億歐元（約1兆7150億元台幣），克服了匈牙利總統奧班先前所持的反對意見。圖為奧班（右）1日在布魯塞爾歐盟會議前和德國總理蕭茲握手。（法新社）

2024/02/01 21:49

〔編譯楊芙宜／台北報導〕在烏克蘭亟需新金援挹注之際，歐盟領袖布魯塞爾高峰會宣布，今（1）日27成員國一致同意、無異議通過對烏克蘭新的大手筆財政援助500億歐元（約1兆7150億元台幣），克服了先前匈牙利所持的反對意見。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）在社群媒體「X」平台發文表示：「我們達成了協議，團結」、「所有27國領袖都同意，在歐盟預算內對烏克蘭追加一項額外的500億歐元支援方案」、「這為烏克蘭鎖住了堅定不移、長期、可預測的資金」。

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消息傳出，烏克蘭總統澤倫斯基對歐盟達成長期的援烏協議表示歡迎，表示這項援助將「加強烏克蘭的長期經濟和財政穩定」。

澤倫斯基在社群媒體發布聲明說：「這項決策是所有27位歐盟領袖共同做出的，這再度證明歐盟強大的團結，這一點相當重要。」

《華爾街日報》報導，歐盟若未批准這份500億歐元長期援烏案，烏克蘭最早可能在未來幾週內開始耗盡用於支付工資和退休金的資金，而在此之際，烏克蘭的軍事力量正被俄羅斯逼入守勢。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在歐盟峰會前是唯一抗拒這項500億歐元援烏計畫的歐盟成員國領袖。奧班去年12月阻止了這項烏克蘭援助計畫，迫使歐盟領袖再次召開會議。

法新社報導，針對烏克蘭政府急需的4年資金方案，奧班態度突然180度轉變，是在歐盟領袖提出了在2年內對支出「可能」進行審查之後。

路透社則引述外交官表示，這份援助協議包括對該方案的年度討論，並可以選擇「如果需要的話」，在2年內對其進行審查、但布達佩斯（匈牙利）不具否決權。

這些外交官指出，為了換取匈牙利同意對烏克蘭援助案，布魯塞爾當局未承諾要對匈牙利釋出數十億歐元歐盟資金任何一筆。這些資金遭到歐盟凍結，主因對於匈牙利奧班政府的人權和法治的擔憂。

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