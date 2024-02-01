牽制中國勢力 澳洲與巴紐敲定警察協議

總理艾班尼斯（左）、巴紐總理馬拉普（右）甫於去年12月初見面。（法新社檔案照）

2024/02/01 21:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕大平洋島國是美中角力重要戰場，其中，距離澳洲北部只有數十公里的巴布亞紐幾內亞，更具舉足輕重地位。巴紐去年12月才與最大援助國澳洲簽署安全協議，根據一項為期4年的協議，澳洲將向巴紐警察部隊再挹注數百萬美元。

《法新社》報導，這項協議將在面對中國影響力與日俱增之際，強調一項「傳統的」安全夥伴關係。根據1月31日公布的協議，澳洲將斥資約2500萬美元（約新台幣7.8億元），翻新與擴建巴紐警察營房與住所。這項投資旨在協助陷入困境的巴紐警察部隊，同時鞏固兩國看似日益脆弱的長期安全關係。

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巴紐警察首長曼寧（David Manning）說，巴紐和澳洲警察如今的合作，要比兩國歷史上任何時候都更加密切。他並讚揚與澳洲的「傳統雙邊」夥伴關係。

巴紐1月中旬才因警察和公務員抗議減薪，發生大規模暴動，首都莫比士港及其他主要城市立刻陷入無政府狀態，暴民四處縱火搶劫。

巴紐外長特卡琴科（Justin Tkachenko）12月29日接受《路透》訪問時透露，中國去年9月與巴紐接觸，提出為其警察部隊提供訓練、設備和監控科技方面的援助。

這將是模仿中國對巴紐鄰國索羅門群島爭議性的援助。特卡琴科後來澄清，巴紐政府可能會拒絕中國提供的協助，因為巴紐不想重覆或損害與傳統安全夥伴澳洲及美國已達成的協議。

特卡琴科說，「不與中國達成一項諒解或協議，不會是世界末日」。

美國與其太平洋盟友正抵禦中國在這個區域日益擴大的影響力。北京2022年與索羅門群島簽署了一項秘密安全協定震撼了這個區域。

巴紐去年已經分別與美國和澳洲達成了安全協議。去年5月，美國國務卿布林肯出訪巴紐，雙方簽署國防安全協議，允許美軍進入巴紐機場和港口，美方宣稱目的是擴大巴紐的防禦能力，強化區域安全穩定。

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