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扯！中國貴州官員阻撓村民辦滿月酒 竟率隊往食物狂撒鹽

副鎮長率隊衝入餐廳，在食物上狂灑鹽巴。（擷取自X平台影片）

副鎮長率隊衝入餐廳，在食物上狂灑鹽巴。（擷取自X平台影片）

2024/02/02 00:16

〔中央社〕中共在農村推動「移風易俗」，勸阻「濫辦酒席」，再傳粗暴執法。近日在貴州畢節市威寧縣，有村民辦滿月酒，當地副鎮長得知後，率隊衝入餐廳阻止，多人持鹽巴一包一包往食物灑下去。影片流出後，引發熱議。

社群影片顯示，大批配戴識別證的執法人員進入餐廳，拿出一包一包的鹽巴往桌上的菜餚灑下去；他們還進入廚房，把蒸籠一個一個放到地上，然後開始倒鹽巴，顯然是早有準備，藉破壞酒席食物以達到警惕效果。

影片流出後，立刻在大陸社群媒體引發熱議，許多網友怒斥，不讓辦酒席可以，但此舉太浪費食物。

與此同時，網路又流出一段影片，顯示貴州官員前往取締民眾辦酒席，其中參加的3名中共黨員被當場告知提報紀委論處，然後要求酒席主人當場把收來的禮金一一退還給參加的民眾。

公開資訊顯示，畢節市多年來持續嚴打濫辦酒席，強調堅決抵制巧立名目、借機斂財的酒席，因而多次發生官民衝突鬧上新聞。

威寧縣近日發布「推進移風易俗，倡樹文明新風」倡議書，明確要求「崇尚節儉、婚事新辦」；「厚養薄葬、喪事簡辦」；「弘揚新風、餘事不辦」，也就是只能從簡舉辦紅白事的酒席，其他一律禁辦。

引發軒然大波後，威寧縣政府新聞辦公室昨天通報稱，1月30日，該縣小海鎮某飯店有村民為其孩子舉辦剃頭酒（滿月酒）。聞訊後，小海鎮副鎮長趙某帶領鎮村相關工作人員前往勸阻，過程中「溝通不暢」，發生往食物中撒鹽等「不當行為」。

通報稱，小海鎮黨委政府對此事高度重視，已對相關人員進行嚴肅批評教育，並要求作出深刻檢討。相關人員已於1月31日向村民致歉，並獲得諒解。

通報並稱，下一步，該縣將切實加強宣傳力度，充分發揮村規民約作用，引導民眾自覺抵制陳規陋習，樹立文明新風。同時，督促各級各部門嚴格依法依規履行職責，堅決防止類似情況再次發生。

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