重慶姊弟墜15樓亡！生父與蛇蠍小三伏法 母大哭：孩子可以安息了

張波（右）為了娶小三葉誠塵，竟把自己親生兒女（左圖）從15樓扔下致死，兩人1月31日被處決。（翻攝微博）

2024/02/01 16:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕2020年11月，中國重慶市1名26歲男子張波婚後與當地大企業千金葉誠塵發生婚外情，葉誠因為不能接受男友與其他女人有孩子，2人於是計畫將2名親生骨肉丟下15樓高樓。2名不到3歲的幼童墜樓後，當時張波還裝作悲痛欲絕，不料全是在演戲，當地法院2021年判處他與小三死刑，法院週三（1/31）公布，這對男女已遭到執行死刑。

綜合中媒報導，重慶市官方稱，張波、葉誠塵故意殺人死刑覆核案被核准，張波、葉誠塵於1月31日上午被執行死刑。此外，與張波、葉誠塵同日被執行死刑的，還包括弒母的北大學生、福建男子吳謝宇。

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根據法庭文件，張波被指控隱瞞已婚已育事實，與葉誠塵建立不正當男女關係。葉誠塵在得知張波結婚且有兒女的情況後，仍繼續與張波交往。2020年2月，張波與妻子陳某某協議離婚，葉誠塵知曉張波與陳某某離婚協議內容，仍將張波一雙兒女視為其與張波結婚的障礙及以後共同生活的負擔。為此，葉誠塵多次催促張波殺死兩名小孩，並在張波猶豫不決的情況下，逼迫張波實施殺人行為。

最終，2020年11月2日下午，張波採取製造意外高墜方式，故意非法剝奪一雙兒女性命，致二人死亡。其中，女兒張某甲歿年2歲，兒子張某乙歿年1歲。

新華社報導，墜樓亡姊弟的生母陳美霖收到消息後大哭，哽咽稱「這下，弟弟妹妹（兒子女兒）總算可以安息了」，陳美霖稱她和孩子外公外婆打算稍後驅車前往存放姊弟骨灰的重慶天台寺，將這個消息告訴孩子們。此前陳美霖曾稱，「希望春節前能夠有一個結果（兇手張波葉誠塵死刑覆核確認），讓孩子們安息」。

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