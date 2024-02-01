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鞏固軍武出口重要市場 南韓防長啟程訪問中東7天

南韓國防部長申源湜1日啟程前往中東，進行為期7天的中東訪問，除參加世界國防展外，亦將與卡達、阿拉伯聯合大公國防長會晤。（歐新社）

南韓國防部長申源湜1日啟程前往中東，進行為期7天的中東訪問，除參加世界國防展外，亦將與卡達、阿拉伯聯合大公國防長會晤。（歐新社）

2024/02/01 13:07

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國防部長申源湜1日啟程前往中東，進行為期7天的中東訪問，除了進行部長級會議外，也會參加沙烏地阿拉伯的世界國防展（World Defense Show），預計將與阿拉伯聯合大公國防長舉行會晤，參加完沙國防務展後，申源湜將前往卡達會見該國防長。中東為南韓武器出口重要地區，2013年至2022年之間，南韓對中東地區武器出口增加10倍。

根據《路透》報導，申源湜1日啟程前往中東，將陸續造訪沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達等國，除將參加沙國國防展外，亦將與阿拉伯聯合大公國防長馬茲魯伊（Mohammed bin Mubarak Al Mazrouei）會談，會見駐紮在該國的南韓兄弟特種部隊（Akh Unit）。

2日申源湜參加完沙烏地阿拉伯世界國防展後，將前往卡達與卡達國防部長阿提亞（Khalid bin Mohammed Al Attiyah）會晤。依照南韓國防部數據，南韓近年來已成為全球主要武器出口國之一，軍備出口額從2021年的72.5億美元躍升至2022年的170億美元，中東成長比例驚人，2013年至2022年之間，南韓對中東武器出口增加10倍。

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