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將出席聽證會作證 FBI局長：中國駭客目標是美基礎設施

美國眾議院美中戰略競爭委員會今日將召開「中共對美國國土與國安的網路威脅」聽證會，FBI局長瑞伊（見圖）將出席作證。（美聯社）

美國眾議院美中戰略競爭委員會今日將召開「中共對美國國土與國安的網路威脅」聽證會，FBI局長瑞伊（見圖）將出席作證。（美聯社）

2024/01/31 21:36

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由美國民主與共和兩黨議員組成的「眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party），今（31）日將舉辦一場聽證會，主題為「中共對美國國土與國安的網路威脅」，預定出席作證的聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）將指出，中國資助的駭客已然瞄準美國基礎設施，準備對美國公民造成實質上的傷害。

《路透》報導，根據FBI提前公布的證詞，瑞伊將向委員會點出，美國的水資源處理廠、電網、石油天然氣管道、交通轉運站等設施都是中國駭客的攻擊目標，而這些設施卻鮮少受到公眾關注。

瑞伊還會對委員會一眾議員表示：「中國駭客們正在美國的基礎設施中就定位，準備在中國決定要攻擊時引起混亂，並對美國公民與社區造成現實中的傷害。」

這場聽證會將在美國東部時間31日上午11點舉行（台灣時間2月1日0點），預定進行到當地時間下午1點。

根據《路透》先前曾報導，中國駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）一直在監視美國基礎設施網路，而美國政府近幾個月發起了針對該組織的打擊行動。

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