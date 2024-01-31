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英國研究：每天吃泡菜可防止體重增加！標準攝取量曝

英國研究指出，泡菜能幫助減少肥胖機率。（美聯社）

英國研究指出，泡菜能幫助減少肥胖機率。（美聯社）

2024/01/31 20:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國一項最新研究表明，每天吃泡菜可以防止體重增加，且泡菜中的發酵成分可以提高腸道內好菌的水準，但專家也提醒，泡菜的鈉含量極高，應適量攝取，一天不要吃超過3份泡菜。

《SKY NEWS》報導，這項研究最先發表在《英國醫學期刊》（BMJ Open）上，研究透過食品問卷，調查了11萬5726名40至69歲的韓國人，並詢問他們食用泡菜的情況。

研究團隊統計結果得出，與每天攝取少於一份泡菜的男性相比，每天攝取1到3份的男性肥胖風險降低了11至12%，每天攝取較多（不超過3份）泡菜的男性腹部脂肪也少了10%。而女性食用泡菜的肥胖風險則可降低8%。

專家補充，若是食用蘿蔔類泡菜的男性及女性，腹部脂肪都能降低9%。但專家指出，每天最好不要吃超過3份泡菜，多食無益，甚至有可能會為了搭配泡菜，而攝取更多食物。

專家說明，泡菜的製作大多包括捲心菜、蘿蔔和洋蔥等蔬菜，以及紅辣椒粉、大蒜和生薑等香料。而透過先前的研究指出，泡菜中的發酵成分能夠幫助腸道內的好菌，並能影響體重。但專家也提醒，泡菜的鈉含量極高，應適量食用。

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