籲美國持續援烏 CIA局長：帶來顯著地緣政治回報

伯恩斯強調，烏克蘭已經抵抗俄羅斯入侵近兩年，呼籲美國繼續支援烏克蘭。（法新社）

2024/01/31 11:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭持續抵抗俄羅斯入侵，不過西方各國近期援助數量及速度趨緩，戰事恐將持續延長。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）投書《外交》雜誌，強調烏克蘭已經抵抗俄羅斯入侵近兩年，呼籲美國繼續支援烏克蘭。

伯恩斯指出，不要低估俄羅斯總統普廷對於控制烏克蘭的執念，若沒有那種控制執念，俄羅斯不可能成為大國，普廷也不可能成為所謂「偉大的俄羅斯領袖」，但這種悲劇性、野蠻的執著已經給俄羅斯帶來恥辱，俄羅斯的入侵也激發烏克蘭人驚人的決心。

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伯恩斯強調，普廷發動這場戰爭，在很多層面對於俄羅斯來說都是失敗的，普廷起初想奪取基輔、征服烏克蘭的目標被正名是愚蠢且虛幻的，俄軍遭受重大損失，至少31.5萬名俄軍傷亡，俄羅斯戰前戰車庫存的三分之二已被摧毀，普廷過去聲稱長達數十年的軍事現代化計畫也告吹，上述的一切都是烏克蘭得到西方支持，加上烏軍英勇表現的結果。

伯恩斯指出，俄羅斯在戰場上失利的同時，俄羅斯經濟遭受長期影響，確定了俄羅斯做為中國經濟附庸地位的命運。此外，普廷的野心促使北約（NATO）變得更強更大，烏俄戰爭也逐漸削弱普廷在俄羅斯國內的權力。

伯恩斯認為，維持西方對烏克蘭的援助將會是成功關鍵，援助金額不到美國國防預算的5%，卻能替美國帶來顯著的地緣政治回報，更提振美國工業，未來如果出現談判機會，維持武器支援將使烏克蘭處於更有利的談判地位，同時也讓烏克蘭的長期勝利、俄羅斯的戰略損失提供機會。

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