為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國民航局：M503航路2月起取消北向南飛行偏置

中國民航局今晚宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。圖為過去M503航線及銜接航路示意圖。（檔案照）

中國民航局今晚宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。圖為過去M503航線及銜接航路示意圖。（檔案照）

2024/01/30 21:08

〔中央社〕中國民航局今晚宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。國台辦隨後稱，此舉「符合兩岸同胞共同利益」。

中國民航局30日晚間6時55分透過官網作上述宣布，並稱此舉是為「提升空域運作效率」。M503航路位在台灣海峽，與海峽中線平行並貼近其西側。

中國大陸國台辦隨後以陳斌華答記者問名義發布新聞稿宣稱，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項「常規工作」。

他說，M503航線自2015年3月開通以來，「運行平穩，安全可靠，為改善航班運營、滿足民生需要、促進經濟發展，發擇了積極作用」。

陳斌華聲稱，此次取消M503航線自北向南飛行偏置和啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行是為「緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要」。

他並稱此舉「也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益」。

M503航路位在台灣海峽，與海峽中線平行並貼近其西側，呈東北－西南走向。

2015年1月12日，中國大陸在未與台灣協商下片面宣布劃設M503航路，並開放北往南飛行；同時並劃設M503向西連接浙江東山、福州、廈門的W121、W122、W123航路。由於引發軍事安全重大疑慮，引起台灣強烈抗議。

經協調，陸方同年3月初將航路向西移動6海里，但仍於3月29日啟用M503航路北往南飛行，但未啟用W121、W122、W123航路；2018年1月4日，中方在未與台灣協商下片面啟用M503航路南往北飛行，並同時啟用W121、W122、W123航路。

據公開報導，2022年11月8日，公開航跡記錄顯示，一架共軍軍機在M503航路上以較慢航速不斷南北來回；2023年9月24日，一架共軍運9運輸機沿著M503航路由南向北飛行，並和國泰航空班機位置短暫重疊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
焦點股》長榮航：罷工拆彈成功 股價高飛
2024/01/29 09:11

焦點股》長榮航：罷工拆彈成功 股價高飛
長榮機師不罷工了 春節照飛
2024/01/29 05:30

長榮機師不罷工了 春節照飛

城市擴大浪潮 新北再現信義計畫區
兩岸人員交流減少／開放兩岸春節包機 無業者申請
2024/01/26 05:30

兩岸人員交流減少／開放兩岸春節包機 無業者申請
泰越捷航空2月起停飛北海道
2024/01/26 05:30

泰越捷航空2月起停飛北海道

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播