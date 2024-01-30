中國氣球狂擾台 美智庫：削弱台灣對外來威脅的意識

台灣大選過後，中國間諜氣球幾乎天天入侵。圖為去年美軍派戰機擊落空飄到南加州的氣球。（美聯檔案照）

2024/01/30 19:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《國會山莊報》（The Hill）29日分析，台灣1月13日大選過後，中國間諜氣球幾乎每天都會入侵台灣領空，雖然在台灣克制應對的情況下，不至於引發衝突或危機，但此舉有意模糊台灣和中國之間的具體界線，削弱台灣獨立意識，也讓台灣對外來威脅變得更加麻木。

據報導，中國多年來一直利用間諜氣球對美國、日本、台灣和其他國家進行間諜活動，美國稱其計畫具有全球野心。在去年2月的中國間諜氣球闖入美國領空事件中，中方聲稱那是一顆難以控制的氣象觀測氣球，但這套說詞很難套用在飛越台灣的氣球上。

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美國智庫「蘭德公司」資深政策研究員甘尼斯（Kristen Gunness）說，中國的氣球行動是空中和海上施壓的延伸，也是「加強監視的訊號」。不過，只要台灣不採取特別行動，此事不足以引發衝突或危機。

在台灣選民用選票「打擊」北京後，外界憂心北京將對台灣採取更具侵略性的行動。美軍印太司令阿基里諾即在台灣大選後的太平洋論壇上警告，「當發生他們（北京）不喜歡的事情時，他們往往會採取行動」。

不過，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）新報告指出，大多數專家認為，對台灣進行「軟隔離」或封鎖比直接侵略更有可能，但這種情況也可能升級為軍事衝突。

甘尼斯認為，中國目前忙著處理經濟低迷等國內問題，今年或不久的將來都不太可能對台採取行動，除非出現如台灣宣布獨立等重大轉變，「中國可能會維持目前的方向一段時間，因為他們不想與美國鬧翻。我認為中國將延續一直以來的做法，基本上就是在台灣周圍進行空中和海上行動，以凸顯他們能夠控制空域和海域」。

據報導，中國早已在台灣安插耳目，氣球不太可能實際用於監視。約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽說，這些氣球是中國削弱台灣獨立性的策略一環，「他們試圖擠壓（台灣）領空，塑造一種台灣和中國不再有明顯界線的現狀」。

我國國防部指出，最近飛入我領空的中國氣球數量龐大，有時一天內偵測到6顆氣球。

華府智庫「戰爭研究所」在一項分析中警告，中國將試圖結合氣球飛入領空，以及其他空中和海上侵犯台灣領土的行為，並使其常態化，以削弱台灣對外來威脅的意識。

太平洋論壇區域事務主任約克（Robert York）說，在台灣等關鍵問題上，美中兩國仍在根本上意見相左，台灣大選結果也並未導致兩國關係顯著惡化，現在處於「暫時緩和」狀態。

他指出，即使中國繼續用氣球恐嚇台灣，台灣仍將專注於加強防禦，「台灣不值得冒險去擊落一顆氣球或實際對抗入侵的中國飛機或船艦，唯一能做的就是加強防禦，包括繼續延長義務役期，並做好島內防禦準備」。

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