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北京護理師翻牆爆料？ 網瘋傳習近平罹患「奪命癌王」！

近日X平台上瘋傳習近平罹患胰腺癌。（歐新社、翻攝自X平台）

近日X平台上瘋傳習近平罹患胰腺癌。（歐新社、翻攝自X平台）

2024/01/30 20:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平健康亮紅燈？近日在X平台上瘋傳北京一名護理師爆料，習近平罹患5年存活率不到5%的「奪命癌王」胰腺癌（胰臟癌），引發牆外各界熱議。

本月24日，一名網路ID為「北京護士」的中國網友，翻牆到海外華人論壇爆料稱，「我現在在一個北京非常好的三甲醫院當護士，同學也有好多在北京。一個非常的同學朋友，昨天告訴我習近平因為消瘦體徵，301（中國人民解放軍總醫院）的醫療團隊給做了PET-CT（正子電腦斷層掃瞄），發現胰腺有陰影，可能是胰腺癌。我這同學說話一直非常可靠，但他沒說是怎麼得到消息的，他並不在301工作。」

該名自稱護理師的網友接著說：「我也是半信半疑，但是看了習近平17日參加張克輝（中共台灣民主自治同盟前主席，號稱在中國政治地位最高的台灣人，於本月11日逝世）的葬禮，對比了之前的照片，確實瘦了很多。而且習近平到現在也沒出來，大家可以觀察下他什麼時候會現身。」

該爆料消息隨即在X平台瘋傳，不過大多數人都抱持懷疑態度，因中共高層身邊都有完整醫療團隊，習近平身為最高領導人，自然也有中國國內最強的醫療人員隨侍在側，病重機率不大，要是真的出了問題，這些醫療人員也都需要負相應責任。此外，習近平的身體狀況一定是最高機密，身邊的人都是在保密工作上經過層層把關的，即便有外部人員偶然得知，也得考慮洩密後果，一個自稱北京護理師的網友在牆外放的消息，可信度自然不高。

不過有分析人士認為，如果傳言為真，肯定會對習近平的權位和中共政局產生重大影響，中南海勢必掀滔天巨浪。中國時政評論員袁斌就向《大紀元》表示，此次有這類傳言出現，也側面印證習近平施政不得人心，外有以美國為首西方民主陣營巨大壓力，內有經濟衰退和民眾嚴重不滿，可以說內外都有人在等習近平出事。

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