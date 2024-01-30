上海突傳爆炸巨響 網傳航太試驗出事 藍箭航天：正常試驗釀3傷

上海市松江區29日晚間突然傳出巨大爆炸聲，網傳是藍箭航天在進行相關試驗時發生事故，藍箭航天30日出面回應。（圖翻攝自微博）

2024/01/30 20:05

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市松江區昨晚（29日）突然傳出巨大爆炸聲，嚇壞當地民眾，上海其他地區民眾也都表示有聽到爆炸聲響。由於有網傳消息稱是中國民營運載火箭企業「藍箭航天」在進行實驗的過程中發生爆炸，此事引發中國網友熱議。對此，藍箭航天今天（30日）證實有3人受傷，但強調是正常試驗，並無網傳爆炸的情況發生。

綜合中媒報導，29日晚間7點24分左右，上海松江區傳出爆炸巨響，據稱當地受到爆炸震波影響，地面和建築都產生震動，甚至還有奉賢區、徐匯區、閔行區的民眾在微博上表示有聽到類似爆炸的聲音。事發後，中網隨即有消息稱是藍箭航天位於上海的航天試驗場在進行相關試驗時發生爆炸事故，有3人頭部及手部受傷送醫，掀中網友熱議。

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松江區應急管理局第一時間跳出來否認爆炸傳聞，但未具體說明巨大聲響的原因，因此許多民眾不買單。而藍箭航天今天出面宣稱，為驗證公司開發的太空梭外燃料箱（ET）在極限環境下的相關性能，他們昨晚在室外針對燃料箱進行「低溫靜力爆破試驗」，燃料箱在0.65兆帕（MPa）的壓力下「正常破壞」，試驗過程中並無發生異常，只是有部分玻璃輕微受損，導致3名人員輕微擦傷。消息一出，仍有不少中網友不採信，質疑既然是所謂正常試驗，為何不在第一時間對外說明清楚。

成立於2015年的藍箭航天，總部位於北京，為國際太空聯盟（IAF）會員，致力於研製以液氧甲烷作為推進劑的中大型運載火箭系列產品，為市場提供火箭發射服務。該公司於2018年10月27日完成中國首次民營運載火箭發射；2023年7月12日，藍箭航天朱雀二號（Zhuque-2）成為全球首枚成功發射入軌的液氧甲烷火箭。

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