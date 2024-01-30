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紅海危機中國猶豫未介入 專家：考驗吹捧出來的大國野心

中國對紅海危機顯得躊躇不前，至今只有隔空喊話，國際局勢分析師認為這無疑是在考驗中共的「大國野心」。圖為中國領導人習近平。（法新社）

中國對紅海危機顯得躊躇不前，至今只有隔空喊話，國際局勢分析師認為這無疑是在考驗中共的「大國野心」。圖為中國領導人習近平。（法新社）

2024/01/30 14:07

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕葉門叛軍「青年運動（Houthi）」持續攻擊紅海航運，中國先前不斷吹捧自身成為中東新權力代理人的願景，面對紅海危機卻顯得躊躇不前，至今只有隔空喊話而已，國際局勢分析師認為，這無疑是在考驗中共的「大國野心」。

《CNN》報導，青年運動從去年11月開始向紅海船隻發射飛彈和無人機，他們自稱這是對巴勒斯坦的聲援，但許多與以色列無關的船隻都成為了目標。中國對此先是採取平靜態度，不僅沒有譴責青年運動，中共軍艦也對發出求救訊號的民航船視而不見。

然而，隨著美、英對青年運動軍事目標發動打擊，中國政府開始跳出來擔憂紅海的緊張局勢，一方面呼籲停止對民用船隻的攻擊，並希望各方避免火上澆油，甚至指出聯合國安理會從未授權任何國家在葉門動武。

中國方面不斷強調紅海危機是加薩走廊衝突的外溢效應，讓以色列、哈瑪斯之間立即停火才是當務之急。事實上，自從以哈戰爭爆發以來，中國持續支持巴勒斯坦、批評以色列和美國，將自身形塑為全球捍衛者和美國的替代者，如今更暗批英美對葉門的軍事行動，但尚無任何實際做為。

以色列阿什凱隆學院中國與中東關係專家查齊扎（Mordechai Chaziza）表示，中國對紅海採取謹慎或猶豫的反應，無疑是讓自身成為全球大國的野心蒙上了沉重的陰影。查齊扎表示，中國對於加入以美國為首的西方聯盟毫無興趣，畢竟這將加強美國的霸主地位，同時也會削弱中國形象。

然而，中國此舉付出的賭注相當高，全球物流公司Flexport資料顯示，中國運往歐洲的貨物有90％會經過紅海，但現在絕大多數都必須繞道非洲，中國遠洋海運集團與東方海外貨櫃航運公司，一共有數十艘船隻從紅海轉移到繞過非洲南端的航線，航程增加10天以上，導致交貨延誤、運輸成本飆升。

中國上海航運交易所資料指出，從去年11月到今年1月為止，由上海運輸至歐洲的海運費用暴漲了300％以上，對經濟成長放緩的中國成了巨大挑戰。

華府智庫「大西洋理事會（Atlantic Council）」阿布達比非常駐研究員富爾頓（Jonathan Fulton）表示，中國對紅海不採取行動還有個很大的風險，那就是會損害其打造全球大國的信譽，「美英率領的聯盟承擔著繁重任務，中國則袖手旁觀，這樣的狀況很糟，地區領導人可能將中國視為紙老虎。」

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