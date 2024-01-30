中國國安部：觸犯10種規定 就會請你喝茶

中國國家安全部明白表示，民眾會被國安機關「請去喝茶」有10種主要情形。（美聯社）

2024/01/30 13:21

〔中央社〕中國國家安全部今天明白表示，民眾會被國安機關「請去喝茶」有10種主要情形，包括危害國安犯罪、實施間諜行為或幫助行為、非法獲取或持有國家秘密、實施間諜行為以外的危害國安行為。

澎湃新聞報導，中國國安部今天透過其微信公眾號，發表題為「聽勸，別讓國家安全機關請你喝這『十杯茶』」的文章，提到上述內容。

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中國國安部說，「請喝茶」3字被網友賦予了「因涉嫌違法犯罪被約談或接受調查」的意思。依中國「刑事訴訟法」、「反間諜法」等法律法規，賦予了國安機關刑事和行政執法權。什麼情況下會被國家安全機關「請去喝茶」，有10種主要情形。

根據報導，中國國安部列舉「十杯茶」的「第1杯茶」，就是「涉嫌危害國家安全犯罪」。其餘9種依序是：實施間諜行為或幫助行為；未落實反間諜安全防範主體責任；違反涉及國家安全事項的建設項目許可；拒不配合調查間諜行為。

以及非法獲取或持有國家秘密；非法生產、銷售、持有、使用間諜器材；洩露反間諜和情報工作的國家秘密；違反限期出境等決定；實施間諜行為以外的危害國家安全行為。

中國國安部表示，國安機關對實施間諜行為、幫助行為者，除實施相關法律追訴及相關處罰外，根據違法情節和後果，還可建議主管部門對相關單位、人員依法作出「責令停產停業」、「吊銷有關證照」等行政處理。

此外，中國「反間諜法」規定了安全防範的「主體責任及相關義務」。對未依規定履行法定義務者，國安機關可責令改正；對未按要求改正者可約談相關負責人，必要時可將約談情況通報該單位主管部門；對產生危害後果或不良影響的，還可予以警告、通報批評；情節嚴重者由有關部門依法處分。

中國國安部在文章中還強調，任何公民和組織都應「依法支持、協助反間諜工作」。在國安機關調查了解有關間諜行為情況、蒐集有關證據時，有關個人和組織應「如實提供，不得拒絕」；對明知他人有間諜犯罪行為仍拒絕提供的，國安機關有權予以警告或行政拘留，可併處罰款。構成犯罪者，依法追究刑事責任。

文章中還要求，「保守國家秘密」是公民的法定義務。對「非法獲取、持有屬於國家秘密」的文件、數據、資料、物品，尚不構成犯罪者，由國家安全機關予以警告或行政拘留。構成犯罪者，依法追究刑事責任。

同時，中國公民和組織依法支持、協助國安機關工作時，應「保守所知悉的國家秘密、工作秘密」。對洩露與反間諜工作、國家情報工作有關的國家秘密者，國安機關有權予以警告或行政拘留。構成犯罪者，依法追究刑事責任。

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