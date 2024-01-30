約旦無人機攻擊3美軍喪生 最年輕僅23歲

美國軍方29日公布了3名喪生的陸軍人員姓名，分別是46歲中士瑞佛斯（左）、24歲下士桑德斯（右）及23歲下士莫非特（中）。（路透）

2024/01/30 11:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐約旦軍事基地「第22號塔」（Tower22）28日遭無人機攻擊，造成3人死亡、40多人受傷。美國軍方29日公布了3名喪生的陸軍人員姓名，其中最年輕的罹難者僅23歲。

據《路透》報導，3人均來自喬治亞州，分別是46歲中士瑞佛斯（William Jerome Rivers）、24歲下士桑德斯（Kennedy Ladon Sanders），及23歲下士莫非特（Breonna Alexsondria Moffett）。

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美國陸軍後備司令部司令官丹尼爾斯（Jody Daniels）中將表示：「我謹代表陸軍後備部隊，與他們的朋友、家屬和親人同樣感到哀慟......我們不會忘記他們的服務和犧牲，並將全力支持悲劇發生後遺留下的人們。」

無人機28日清晨突然侵襲營區，還造成逾40名美軍官兵受傷。這是以色列和巴勒斯坦伊斯蘭武裝團體哈瑪斯（Hamas）在加薩交戰數月以來，首度傳出駐中東美軍遇襲身亡。

美國國防部正在調查「第22號塔」近350名駐軍無法攔截無人機的真正原因。部分美國官員認為，敵方無人機尾隨1架美國無人機接近基地，導致防衛系統出現反應延遲，是成功突破防線的主要因素。

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