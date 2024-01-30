為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

中國女子涉間諜干預活動 遭加拿大驅逐出境

一名中國女子涉嫌在加拿大從事間諜活動，遭加拿大驅逐出境。（路透檔案照）

一名中國女子涉嫌在加拿大從事間諜活動，遭加拿大驅逐出境。（路透檔案照）

2024/01/30 13:24

〔中央社〕加拿大驅逐一名中國女子，因她涉嫌在加拿大從事間諜活動，干預加拿大事務。與此同時，針對外國干預加拿大選舉的獨立聽證調查於今天起正式展開，主持法官承諾將揭露真相。

加拿大移民和難民委員會（IRB）裁決書指出，張靜（Jing Zhang，音譯）曾在中共國務院僑務辦公室（OCAO，簡稱僑辦）工作11年，協助組織向海外華人施壓。

加拿大邊境服務局（CBSA）在張靜的聽證會上說，僑辦勢力滲透到加拿大華人社區，以鎮壓反對者，其中包括台灣人、維吾爾族人、法輪功會員和華裔加拿大公民。僑辦透過激勵、抑制和監視來管理海外華人社區的行為，這相當於間諜活動。

裁決書上指出，2008年至2019年，張靜受聘於揚州僑辦，先當公共關係主任，後擔任海外聯絡總監。她每年出國出差多達4次，與中國境內和海外僑民的「目標群體」接觸，「包括學生、知名人士、政府職員和團體，以及商界人士，其任務乃為實現僑辦的目標工作」。

張靜擁有法律學位，她刻意淡化自己在僑辦的角色，並將之歸咎於翻譯錯誤。她辯稱，加拿大過去曾多次給她簽發簽證，沒有任何問題。

出於安全原因，驅逐張靜的決定於去年8月28日下達，但最近才公開發布。

此外，加拿大今天起開始對外國干預加拿大2019年和2021年的聯邦選舉，展開公開聽證調查。主要針對中國廣泛干預行徑，但也會審查俄羅斯和伊朗的干預問題。

主持聽證調查的法官何格（Marie-Josee Hogue）表示，這項工作是揭露真相，調查小組將盡可能徹底調查、分析和反思。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
哥哥被中國間諜吸收！比利時議員被迫辭軍購委員會主席
2023/12/22 11:03

哥哥被中國間諜吸收！比利時議員被迫辭軍購委員會主席
澳洲首例！共諜楊怡生罪名成立 將依「反外國干預法」判刑
2023/12/20 06:50

澳洲首例！共諜楊怡生罪名成立 將依「反外國干預法」判刑

年前資金輕鬆貸 首選聯邦線上貸款
德媒示警：「溫柔」中國間諜更注重長遠滲透
2023/12/17 17:15

德媒示警：「溫柔」中國間諜更注重長遠滲透

掌握利率通膨雙降趨勢，存債就要「精選」
國際今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播