中國女子涉間諜干預活動 遭加拿大驅逐出境

一名中國女子涉嫌在加拿大從事間諜活動，遭加拿大驅逐出境。（路透檔案照）

2024/01/30 13:24

〔中央社〕加拿大驅逐一名中國女子，因她涉嫌在加拿大從事間諜活動，干預加拿大事務。與此同時，針對外國干預加拿大選舉的獨立聽證調查於今天起正式展開，主持法官承諾將揭露真相。

加拿大移民和難民委員會（IRB）裁決書指出，張靜（Jing Zhang，音譯）曾在中共國務院僑務辦公室（OCAO，簡稱僑辦）工作11年，協助組織向海外華人施壓。

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加拿大邊境服務局（CBSA）在張靜的聽證會上說，僑辦勢力滲透到加拿大華人社區，以鎮壓反對者，其中包括台灣人、維吾爾族人、法輪功會員和華裔加拿大公民。僑辦透過激勵、抑制和監視來管理海外華人社區的行為，這相當於間諜活動。

裁決書上指出，2008年至2019年，張靜受聘於揚州僑辦，先當公共關係主任，後擔任海外聯絡總監。她每年出國出差多達4次，與中國境內和海外僑民的「目標群體」接觸，「包括學生、知名人士、政府職員和團體，以及商界人士，其任務乃為實現僑辦的目標工作」。

張靜擁有法律學位，她刻意淡化自己在僑辦的角色，並將之歸咎於翻譯錯誤。她辯稱，加拿大過去曾多次給她簽發簽證，沒有任何問題。

出於安全原因，驅逐張靜的決定於去年8月28日下達，但最近才公開發布。

此外，加拿大今天起開始對外國干預加拿大2019年和2021年的聯邦選舉，展開公開聽證調查。主要針對中國廣泛干預行徑，但也會審查俄羅斯和伊朗的干預問題。

主持聽證調查的法官何格（Marie-Josee Hogue）表示，這項工作是揭露真相，調查小組將盡可能徹底調查、分析和反思。

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