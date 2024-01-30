打擊選舉假訊息！美聯社：台灣為全球民主國家樹立榜樣

美聯社報導，台灣成功打擊中國和國內的假訊息，維護了選舉公正性，為今年也將舉行選舉的其他民主國家樹立了榜樣。（彭博檔案照）

2024/01/30 06:03

〔國際新聞中心／綜合報導〕隨著台灣備受矚目的總統大選於1月13日投完票後開始計票，有關選舉舞弊的謠言也開始流傳。有人毫無根據地聲稱有人作票，選舉結果遭到扭曲。網路上流傳相關影片，指控選務人員作票，選舉結果被竄改，但事實查核團體迅速發現，這類影片多半僅為片段，或經過剪輯，並非事實。

美聯社29日報導，這次大選是台灣這個年輕民主國家發展的關鍵時刻，但人們擔心中國會利用虛假資訊試圖加以破壞，凸顯台灣與中國的緊張關係。然而，台灣成功打擊中國和國內的假訊息，維護了選舉公正性，為今年也將舉行選舉的其他民主國家樹立了榜樣。

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據報導，今年有佔全球一半人口的50多個國家將舉行大選，從印度到墨西哥，從英國到俄羅斯，選舉結果將考驗民主和威權國家領袖的能力。在台灣，對假訊息的反應極為迅速，事實查核組織拆穿這些謠言，中央選舉委員會則召開記者會，反駁選舉舞弊的說法。

台灣事實查核中心執行長邱家宜表示，「我認為有些人真的相信這種說法。當選舉結果出爐時，他們認為一定有問題。」

報導說，現任民進黨副總統賴清德在大選中擊敗國民黨候選人侯友宜，與台灣民眾黨候選人柯文哲，這次選舉被視為對兩岸關係的公投。柯文哲的支援者（其中許多是年輕人）在TikTok等社群平台上廣泛分享這些關於選舉舞弊的影片。在選舉結果公佈前，許多人認為在網路上聲量極高的柯文哲，有可能在競選中爆冷脫穎而出。台灣事實查核中心揭穿多段涉及選舉舞弊的影片，而這些影片的來源仍不清楚。

根據台灣民主實驗室（Doublethink Lab）的研究，中國在選舉前向台灣發送大量假訊息，其中大部分試圖破壞對執政的民進黨的信心，並將其塑造成好戰派，可能發動一場台灣無法贏得勝利的戰爭。其他說法則針對美國對台灣的支持，聲稱美國是一個不值得信賴的夥伴，只對台灣的半導體出口感興趣，一旦台灣與中國開戰，美國不會支持台灣。

華府智庫「大西洋理事會」數位認證實驗室（Digital Forensic Research Lab.）研究員、中國虛假資訊專家蒂柏特（Kenton Thibaut）指出，台灣之所以能夠有效地應對中國的假訊息，部分原因是台灣認知到中國的威脅有多麼嚴重。台灣打擊假訊息並非僅憑藉媒體素養，或者只依靠政府進行查核，而是採取一種多面向的作法，他稱之為「全社會反應」（whole of society response），依靠政府、獨立的事實查核團體，甚至一般民眾來揭穿假訊息和假宣傳。

現任駐美國台北經濟文化代表處代表俞大㵢向美聯社表示，台灣政府已經體認到必須儘快識別和揭穿假訊息，「及早發現它，就像腫瘤或癌症一樣，必須在它傳播之前就切除它」。

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