才跟澳洲簽約 巴紐又與中國討論安全合作

巴布亞紐幾內亞警察和公共部門抗議減薪，1月10日展開抗爭，首都莫士比港出現大規模搶劫與縱火。（法新社）

2024/01/29 21:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕大平洋島國是美中角力重要戰場，當中的巴布亞紐幾內亞更具舉足輕重的地位。巴紐上月才與其最大援助國澳洲簽署安全協議，該國外長特卡琴科（Justin Tkachenko）29日稱，巴紐也正與中國就安全和警務協議進行初步談判。

巴紐本月中旬才因警察和公務員抗議減薪，發生大規模暴動，特卡琴科接受《路透》訪問時表示，中國去年9月與巴紐接觸，提出為其警察部隊提供訓練、設備和監控科技方面的援助。

請繼續往下閱讀...

特卡琴科說，「在這個階段，我們只跟中國有經濟和貿易互動。他們是我們最大的貿易夥伴之一，但是他們在內部安全方面，提供警務和安全的協助」。他指出，巴紐將會評估，中國提供的安全和警務合作，是否與美國和澳洲提供的重複，並稱巴紐已經選擇中國和澳洲作為安全夥伴。

特卡琴科強調，「目前仍與我們的警政署長和內部安全部長進行初步協商」，「他們提供給我們，但目前還沒有接受」，並稱巴紐與中國在1975年建交，「中國是強大的經濟夥伴」。

針對巴紐外長的說法，中國外交部未予置評。

中國前年和鄰近巴紐的索羅門群島建立安全和維持治安關係，在美中緊張關係不斷加劇之際，距離澳洲北部只有幾公里的巴紐，也受到中國青睞。巴紐之前曾表示，美國和澳洲是其安全夥伴，中國則是重要的經濟夥伴。

巴紐上個月才與其最近的鄰國澳洲簽訂2千萬澳幣（約6.1億元台幣）的雙邊安全協議，加強警務合作，而且在簽訂協議數天之後，巴紐總理馬拉普（James Marape）還在澳洲雪梨一場投資會議上澄清，去年10月訪問北京時，沒有跟中國討論安全合作。

在此之前，去年5月，美國國務卿布林肯出訪巴紐，雙方簽署國防安全協議，允許美軍進入巴紐機場和港口，美方宣稱目的是擴大巴紐的防禦能力，強化區域安全穩定。美國布局巴紐，中國已表態反對地緣政治遊戲，兩國在南太平洋的角力正在升溫當中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法