美中高階會談 蘇利文強調維持台海和平穩定 王毅指台獨是和平最大風險

美國國家安全顧問蘇利文（左）與中國外交部長王毅（右）今天進行會談，圖為2人去年9月會談時的資料畫面。（美聯社檔案照）

2024/01/27 22:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中國外交部長王毅26到27日兩天在泰國曼谷會談。白宮27日表示，蘇利文強調維持台海和平與穩定的重要性，也透露正在安排美國總統拜登與中國國家主席習近平通電話。中國外交部的聲明指出，王毅指台海和平穩定的最大風險是台獨，美方須「將不支持台獨承諾落實到行動上，支持中國和平統一」。

白宮發表簡短的會談紀要指出，蘇利文與王毅就烏俄戰爭、中東、北韓、南海、緬甸等全球和區域議題，進行了「坦率、實質和具有建設性」的會談；兩人討論兩岸議題，蘇利文強調，維持台海和平與穩定的重要性。這份聲明表示，兩國致力於維持戰略溝通管道，並進行更多高階外交，在美中之間的關鍵領域進行諮商，包括透過拜登與習近平的通話。

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這是去年11月，美國總統拜登和中國國家主席習近平在舊金山的雙邊會談後，美中兩國最高層級對話。白宮表示，這場會談是如兩國領導人所指示，努力維持溝通管道暢通，以及負責任管控美中關係的一部分。蘇利文強調，美中兩國雖然處於競爭，但是需要防止演變成對抗或衝突，雙方討論拜習會所談的一系列合作領域下一步。

兩人認可最近恢復軍事溝通的進展，以及維持這些管道的重要性，也為今年春天舉行美中人工智慧（AI）對話，討論接下來的步驟；蘇利文和王毅也歡迎兩國在合作打擊毒品的進展，包括將於1月30日成立美中打擊毒品工作小組。

中國外交部發布新聞稿，指雙方就落實舊金山元首會談共識、妥善處理中美關係重要敏感問題，進行「坦承、實質性、富有成果的戰略溝通」。在台灣問題上，王毅說「台灣問題是中國內政，台灣地區選舉改變不了台灣是中國一部分的基本事實，台海和平穩定的最大風險是台獨，中美關係的最大挑戰也是台獨」，「美方必須恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨承諾落實到行動上，支持中國和平統一」。

王毅說，各國都有國安關切，但須正當合理，「不能搞泛政治化和泛安全化」，更不能藉此打壓他國發展，雙方同意就國安和經濟活動的界線進一步討論。王毅提到今年是中美建交45周年，應以此為契機，「汲取教訓、平等相待，而不是居高臨下」，「求同存異而不是突出分歧」，尊重而不是損害對方核心利益，共同致力於互相尊重、和平共處、合作共贏，建構兩國「正確相處之道」。

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