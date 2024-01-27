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越南男吃「黑布丁」後四肢發青病重身亡！醫曝致命原因

此圖為一名匈牙利屠夫烹製「黑布丁」過程。（歐新社）

此圖為一名匈牙利屠夫烹製「黑布丁」過程。（歐新社）

2024/01/27 22:17

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越南一名男子在吃了「最喜歡的食物」後，隔天開始發燒、寒顫、腹瀉、四肢發青、全身酸痛住院治療，沒想到最後卻引發多重器官衰竭宣告死亡。

綜合外媒報導，一名來自越南南定省的50歲男子為了和朋友一起過年，宰了一頭豬並將其製作成「黑布丁」（Black Pudding），這道料理是用動物的血、內臟和碎肉加入豬油、燕麥等穀物製作成血腸。沒想到男子食用後隔天竟出現全身酸痛、發燒、寒顫、腹瀉、四肢發青等症狀，家屬緊急將該名男子送進醫院治療。

醫生診斷男子為豬鏈球菌引起的敗血性休克，開藥插管後趕緊將他轉至中央熱帶疾病醫院，沒想到不到5小時，男子全身即出現紫色條紋，臉、手臂、腿部出現壞死性紫斑，緊急搶救後男子病情並未好轉，於1月23日死亡。

中央熱帶疾病醫院綜合科副主任Nguyen Quoc Phuong醫師指出，男子的死因是豬鏈球菌引起的敗血性休克，伴隨多重器官衰竭、代謝性酸中毒、嚴重凝血。

豬鏈球菌是猪隻常見傳染病，此細菌會棲息在幼猪的扁桃腺、鼻腔、生殖器和消化道。目前還沒有疫苗能預防人類感染豬鏈球菌，若喜歡吃生的或未煮熟的豬製品，將有極高的感染風險。Nguyen Quoc Phuong醫生警告，感染豬鏈球菌死亡率非常高，即使是健康的豬仍可能攜帶病菌，因此就算吃「清潔」過的豬製成的血布丁，仍可能感染疾病。

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