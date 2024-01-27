反對UNRWA參與戰後事務 以色列外長：已成哈瑪斯分支

以色列外交部長卡茲（見圖）說，UNRWA充滿爭議，反對讓這個組織參與戰後事務。（路透資料照）

2024/01/27 21:38

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列外交部長以色列．卡茲（Israel Katz）今（27）日說，以色列將阻止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）參與加薩地區的戰後事務，這個組織「不會成為戰後的一部分」，而且已經變成了激進組織哈瑪斯（Hamas）的分支機構。

以色列政府26日指控，UNRWA的12名雇員參與了哈瑪斯10月7日對以色列的大屠殺，向UNRWA高層與美國方面出示相關證據，美國、澳洲、加拿大與義大利相繼宣布暫停對UNRWA的援助。

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡茲今天在X平台（前稱推特）發文，先是讚揚了美國暫停援助UNRWA的決定，接著指出「多年來我們一直在警告，UNRWA讓難民問題延續存在，阻礙和平，又轉變為哈瑪斯在加薩的一個民事分支機構。」

卡茲接著提到：「UNRWA並不是並不是解決問題的方法，它的許多員工都是哈瑪斯的附屬，不但有著凶殘的意識形態，還在恐怖活動上提供協助，維護哈瑪斯的權柄。」

在聲明最後，卡茲說：「我們要求聯合國立刻針對UNRWA領導層個人採取行動。」

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