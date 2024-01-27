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美國3歲幼童槍殺2歲弟 父母被捕面臨過失殺人罪

美國肯塔基州發生3歲童拿到槍並射殺2歲弟弟的悲劇，父母已被拘留並面臨過失殺人罪嫌。（圖擷自Rob Sanders「X」帳號）

美國肯塔基州發生3歲童拿到槍並射殺2歲弟弟的悲劇，父母已被拘留並面臨過失殺人罪嫌。（圖擷自Rob Sanders「X」帳號）

2024/01/27 14:03

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國肯塔基州肯頓郡卡溫頓（Covington）一處公寓房間，22日發生3歲幼童拿到手槍並射殺2歲胞弟的憾事，兄弟倆的父母目前都已被拘留並面臨過失殺人罪嫌。

《CBS》報導，卡溫頓警方表示，他們獲報後在22日中午12時45分許抵達案發公寓，將中彈的2歲男童送往醫院搶救，但仍然傷重不治。另外，小孩的母親法雷爾（Selena Farrell）在事發後逃離現場，從始至終都沒有前往醫院探視。

肯頓郡檢察官桑德斯（Rob Sanders）透露，警方在肯塔基州佛羅倫薩一處飯店房間內，發現23歲的法雷爾和21歲男友亞當斯（Tashaun Adams，2名幼童的生父）、另名友人待在一起，3人全數被捕。

法雷爾供稱，她之所以從現場逃走、棄重傷小孩不顧，是因為自己不想被關進監獄，這把手槍是她向槍械商購買的，主要是為家庭提供保護。

檢察官桑德斯指出，法雷爾和亞當斯目前都面臨二級過失殺人罪，至於3歲幼童則沒有受傷，已另行安置。

美國疾病管制與預防中心去年12月的資料顯示，過去20年來全美有數百名兒童在玩槍時造成命案或喪生，其中超過50％發生在住處，因此父母應該多加注意避免小孩拿到槍。

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