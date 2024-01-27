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美國3屍4命觸電慘案！18歲少女勇救嬰兒過程曝光

美國奧勒岡州波特蘭發生3屍4命觸電慘劇，18歲少女說明救出嬰兒的過程。（美聯社）

美國奧勒岡州波特蘭發生3屍4命觸電慘劇，18歲少女說明救出嬰兒的過程。（美聯社）

2024/01/27 11:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧勒岡州波特蘭，17日發生懷胎6月的孕婦與男友、胞弟觸電事件，造成3屍4命慘劇，一旁住戶中的18歲少女華盛頓（Majiah Washington）見狀跑了出來，將一名9個月大的嬰兒從遺體上救出，事後她在記者會上說明救人過程。

據《美聯社》報導，奧勒岡州受到冰風暴影響，現場樹枝遭冰雪壓垮後掉到電線上，電線接著便壓在1輛紅色休旅車上。華盛頓透露，她當時看到孕婦朝著伴侶大喊，要求對方將嬰兒帶到安全的地方，但那名男子抱著小孩沒走多遠便摔倒並碰觸到電線身亡。

華盛頓說，孕婦和車內另名少年（事後確認為孕婦胞弟）見狀接連上前想救起嬰兒，孰料也跟著摔倒觸電。華盛頓表示，她撥通911電話後，發現在死亡男子身上的嬰兒還能轉頭，因此自己便保持蹲姿接近，避免跌倒接觸到電線，她將嬰兒抱起時有碰到遺體，但沒有觸電的感覺。

波特蘭消防單位稱讚華盛頓的救人行為，獲救的嬰兒送醫檢查後狀況良好，不過，消防隊坦言他們不清楚為何死者身上的嬰兒、碰觸到死者的少女沒有觸電。

孕婦父親布里格斯（Ronald Briggs）是華盛頓的鄰居，他透露21歲的女兒是因為網路斷了想要來他家上網，才會和男友、15歲弟弟一起過來，沒想到最終卻發生這樣的慘劇。

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