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小心！資安專家示警「15組高危密碼」易遭駭客破解

美國資安專家日前列出了2024年15組「超常見密碼」，呼籲民眾應該立即更換，避免引起資訊安全危機。示意圖。（資料照，美聯社）

美國資安專家日前列出了2024年15組「超常見密碼」，呼籲民眾應該立即更換，避免引起資訊安全危機。示意圖。（資料照，美聯社）

2024/01/26 14:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技發展，現代許多人在使用各種應用程式、網站時，都會被要求定期更新密碼，然而不少使用者常會選擇簡單好記的英文和數字排列，例如生日、英文名字等，導致時常傳出帳號或個資遭網路駭客竊取。對此，資安專家就列出了15組「超常見密碼」示警，呼籲民眾應該立即更換，避免引起資訊安全危機。

綜合外媒報導，美國網路隱私資安專家懷斯（Jason Wise）受訪時指出，為了確保自己上網安全、個人敏感資訊不受侵害，使用者就應該更加重視並使用更為安全的密碼，且密碼組合越是特殊，其他人就越難輕易破解它，「簡而言之，你需要避免使用最常見和最明顯的密碼。」

懷斯進一步說明，像是出生日期、與自己關係密切的人物姓名、隊名、城市或食物等等，都很容易透過網路上的公開資訊被猜出來，且一些網路犯罪分子甚至還會使用簡單的「暴力破解攻擊」（brute force attack）軟體來輕鬆破解密碼，因此安全性較弱的密碼組合，很可能就會在遭受這種攻擊的幾秒鐘之內遭到破解。

同時，懷斯還列出了15組「2024年最常見密碼」，呼籲民眾若目前使用的密碼有出現在其中，應該立即更換，以降低遭受駭客攻擊的風險。這15組高危密碼包括：123456、123456789、admin、Qwerty、welcome、Password、Password1、p@ssw0rd、12345、Qwerty123、1q2w3e、12345678、111111、1234567890、Q2w3e4r5t。

懷斯也坦言，「考慮到使用者每天需要使用數個不同組密碼，在所有網站、軟體都使用相同排列組合是可以理解的」，因此他建議另外一個解決方案，就是使用「密碼生成器」（password generator），再結合「密碼管理器」（password manager）輔助，這樣就能協助使用者設計出更安全、複雜的密碼，同時方便記住、管理各組合的密碼。

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