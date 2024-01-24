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傳劉建超接中國外長 華府官員：已獲中方告知

剛在美國與布林肯見面的中共中聯部長劉建超（中），傳將出任中國外交部長。（美聯）

剛在美國與布林肯見面的中共中聯部長劉建超（中），傳將出任中國外交部長。（美聯）

2024/01/24 21:32

〔中央社〕近期訪美備受矚目的中共中聯部長劉建超，傳他將於今年3月中國召開全國人大與政協兩會期間獲任命中國外交部長。美媒引述不具名華府官員更透露，他將承擔重任並擔綱外長。

美國華爾街日報（Wall Street Journal）今天報導，去年夏天中國前外長秦剛突然被免職，中共領導人習近平物色繼任人選時，呈報他點閱的名單中，劉建超就是其中之一。

不過從諸多方面分析，劉建超是個不尋常的選項，進入外交圈之前曾是傳譯，目前他主責的中聯部，向來專責與越南和北韓等共黨執政的國家，建構政黨外交的關係，相較於歷任中國外長，他甚少與美國打交道。

而且劉建超往昔還是國家預防腐敗局副局長、中央紀委國際合作局局長，上述反腐機構任職的經歷，在中國外交體系當中可說是相當罕見。

知情的消息來源透露，但是高層力薦他給習近平正因其完整的黨務經歷，還有經過考核的政治忠誠，劉建超所具備的條件，正是習最看重的特質，因當前中共格外重視黨的監管與國安。

知情的消息來源說，於是最高領導人決定率先試試劉建超的能耐，重中之重就是要強化他應對中國主要地緣政治競爭對手美國的經驗，而王毅於去年7月回鍋外長的決策，則是過渡的權宜之計。

知情的消息來源透露，經歷過去6個月肩負更吃重的外交任務後，像是去年秋天在北京接待美國國會訪問團等，很可能今年3月中國召開年度兩會期間，劉建超將獲任命中國外長。

但知情的消息來源另指出，任命劉建超的確切時間點還沒有定案。對於上述消息，中國外交部並未回覆華爾街日報的詢問。

然而知情的消息來源說，本月稍早北京指派劉建超訪紐約、華府與舊金山，以加強他對美政策和商界的閱歷，就是替他的任命預先準備。

回顧他這趟訪美之旅，劉建超曾到訪美國智庫如亞洲協會（Asia Society），會見黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）與避險基金橋水聯合公司（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）。

而他在華府期間，則是會晤美國總統拜登（Joe Biden）政府高層官員，當中包括國務卿布林肯（Antony Blinken）。

而劉建超訪美，他同時致力於延續習近平緩和美中緊張關係的舉措，並捍衛中國的外交政策，包括對台灣和維護國安議題的立場，以及斥資可觀的跨國基建計畫一帶一路倡議。

一名美方官員說：「基本上中方這是在告知我們，他（劉建超）將是下任外長，他們說：『他將承擔重任』。」

劉建超被視為沒有戰狼味的外交官，他9日訪紐約外交關係協會（CFR）期間發表演說更澄清，中國絕無任何形式的「戰狼外交」。

至於習近平去年底告訴中國駐外使節，要打造一支「對黨忠誠、敢鬥善鬥的外交鐵軍」，劉建超解釋，這是要求中國外交官是強而有力的，道德完整，工作努力，並不是所謂的「戰狼」。

不過對於劉建超的闡述，CFR現任會長、美國前貿易代表佛曼（Michael Forman）表示：「我會這麼說，你是披著羊皮的戰狼。」

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