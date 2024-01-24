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22歲色情網美砸11萬隆乳 術後卻「乳頭壞死潰爛」

克洛伊為了省錢特地從英國飛往土耳其進行隆乳手術。（圖擷取自X平台@BooncukH）

克洛伊為了省錢特地從英國飛往土耳其進行隆乳手術。（圖擷取自X平台@BooncukH）

2024/01/24 21:40

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國色情網站OnlyFans網紅克洛伊不滿意自己的身材又想省錢，特地飛往土耳其做隆乳手術，沒想到手術失敗還經歷嚴重後遺症，不只乳頭壞死，甚至連乳房皮膚都出現潰爛的症狀，必須緊急飛回英國進行手術。

根據《每日郵報》報導，22歲的克洛伊蘿絲（Chloe Rose）是成人付費社群平台OnlyFans的知名大尺度網紅，她透露自己為了想省錢，透過社群網站Instagram找到一家跨國整形仲介公司，該公司更強調擁有「5星好評」，且能找到比英國更加便宜的整形手術，甚至還能包套行程規劃住宿與手術。

克洛伊聞訊心動不已，透過仲介公司下訂前往土耳其整形的行程，總花費約2800英鎊（約新台幣11.1萬元），價錢包含機票、住宿已及手術費用。當她抵達土耳其並接受手術後，卻出現嚴重後遺症，清醒後克洛伊不斷痛苦的尖叫，並告訴醫生自己的身體非常不舒服。

據報導稱，隆乳手術約45分鐘即可完成，不過克洛伊卻在開刀房內足足待了將近4小時。原來，主刀醫師從她的乳房取下太多皮膚，導致她的乳頭血液循環被迫中斷，造成乳頭組織與皮膚壞死。更令人難以接受的是，事後醫師不斷強調手術並沒有大問題，若想留在土耳其接受後續療程，要求她必須先支付更多費用才能接受治療。

事後克洛伊的家人在網路上公開故事並募資，最終募資成功才得以搭機返回英國，並接受緊急治療。據悉，克洛伊的姊姊透過募資網站表達對網友的捐款相當感謝，並表示目前所收到的款項已足夠支付克洛伊後續的醫療費用。

克洛伊的乳房因切除過多皮膚造成乳頭壞死。（圖擷取自X平台@BooncukH）

克洛伊的乳房因切除過多皮膚造成乳頭壞死。（圖擷取自X平台@BooncukH）

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