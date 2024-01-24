俄烏戰爭未歇、氣候危機惡化 末日鐘維持倒數90秒

原子科學家今天將象徵性的「末日鐘」維持在距午夜剩90秒鐘，反映俄烏戰爭可能導致核升級，以及地球去年創下高溫紀錄後，氣候危機的多重衝擊對人類造成的生存威脅。（美聯社資料照）

2024/01/24 10:37

〔中央社〕原子科學家今天將象徵性的「末日鐘」維持在距午夜剩90秒鐘，反映俄烏戰爭可能導致核升級，以及地球去年創下高溫紀錄後，氣候危機的多重衝擊對人類造成的生存威脅。

末日鐘（Doomsday Clock）是由頂尖科學家與安全專家設定，今年的時間維持跟去年相同，也是末日鐘設立超過75年歷史以來，指針最靠近午夜的一次。科學家根據對地球與人類構成的「生存」風險設定末日鐘，包括核子威脅、氣候變遷與人工智慧（AI）和新生物學等顛覆性技術。

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原子科學家公報主席兼執行長布朗生（Rachel Bronson）跟路透社說：「全球各地的衝突熱點構成核升級威脅，氣候變遷已帶來死亡與毀滅，諸如AI與生物學研究等顛覆性技術，也發展得比防護措施快。」他又說，末日鐘指針維持跟前一年相同位置，「並非指出全球局勢是穩定的」。

法新社報導，布朗生說：「趨勢持續不祥地指向全球災難。烏克蘭戰爭構成更迫切的核升級風險，去年10月7日以色列遇襲與之後爆發的加薩戰爭，進一步說明現代戰爭的恐怖性，即使沒有核升級。」

擁核國家沒有廢除核武，而是升級自己的武器庫。此外，去年，由於人類不願放棄化石燃料，導致氣溫屢破紀錄，引發嚴重洪災、火災等氣候災難，威脅數以十億計人的生命與生計。

布朗生說，「目的在預防未來疫情的生物學研究已證明是有用的，但也構成可能引發流行病的風險」，而人工智慧最近的進展，不禁使人質疑該如何控制一種能以「無限方式改善或威脅文明」的技術。

再一個月，俄羅斯全面入侵烏克蘭將屆滿兩週年，而這場戰爭是導致2023年末日鐘調至距午夜剩90秒的主要原因，且持續影響今年的末日鐘指針更新位置。

布朗生說，莫斯科毫不掩飾地威脅將發動核戰、攻擊核設施以及逐步破壞國際行為準則，這些因素都導致風險升高，而以色列在加薩發動戰爭，可能演變成涉及核武國家的更廣泛區域衝突。

同時，美國普林斯頓大學（Princeton University）機械與航太工程教授葛拉瑟（Alex Glaser）說，「傳統的核武管制現在真的已經結束了」。俄羅斯退出「新戰略武器裁減條約」（New Strategic Arms Reduction Treaty, New START）以及美國尚未正式批准的「全面禁止核子試爆條約組織」（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty）。

葛拉瑟又說，中國也在增加武器庫，而現在擁有500枚武器，「這是第一次，至少自我成年以來，現在華府討論的話題是，為了趕上…俄羅斯與中國相加的數量，美國也必須增加核武庫」。

在氣候方面，德里印度理工學院（Indian Institute of Technology Delh）教授薩加（Ambuj Sagar）說，他對全球因應措施「有褒有貶」，稱讚在杜拜氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）宣布對潔淨能源投資17億美元是朝正確方向前進的跡象，但進度未如同要求的「快速或深入」。

1947年，末日時鐘原初是設定在距離午夜還有7分鐘。末日鐘距離毀滅最遠的時間點是在1991年冷戰結束後，當時距離午夜有17分鐘。

原子科學家公報在1945年由參與研發世界上第一批核武的「曼哈頓計畫」（Manhattan Project）科學家，包括愛因斯坦（Albert Einstein）、歐本海默（J Robert Oppenheimer）等人創設，隨後於1947年推出末日鐘，象徵全球對災難的脆弱性。

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