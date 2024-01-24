佛州州長迪尚特宣布退選 稱引用邱吉爾「名言」遭打臉

迪尚特在退選聲明中引用前英國首相邱吉爾的「名言」，不過其實邱吉爾根本沒講過這句話。（路透）

2024/01/24 10:23

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕共和黨愛荷華州初選結果出爐，美國前總統川普（Donald Trump）拿下逾5成票數，排名第二的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）在愛荷華州初選後宣布退選，迪尚特在退選聲明中稱引用前英國首相邱吉爾的「名言」，不過其實邱吉爾根本沒講過這句話。

綜合美國媒體報導，佛州州長迪尚特日前宣布退出共和黨總統初選，在退選演說的最後，迪尚特引用前英國首相邱吉爾「名言」做結尾，迪尚特稱邱吉爾曾說過「成功不是終點，失敗也並非致命：重要的是繼續前進的勇氣。」（Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.）

請繼續往下閱讀...

不過國際邱吉爾協會表示，在對邱吉爾的5000萬字經典進行了深入研究，包括他的所有書籍、文章、演講和論文，但並未找到這句話的來源；國際邱吉爾協會日前就列舉數句經常被誤植為邱吉爾名言的話，這句話就是其中之一。

有網友回應稱，這句話的真正出處其實是在1938年百威啤酒的廣告詞中，對此迪尚特團隊尚未對此回應。

It was a Budweiser ad. pic.twitter.com/Jr3eTH6Qyi — Vol. 1 （@Sandwichman_eh） January 21, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法